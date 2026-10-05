Оксана Самойлова сделала новое заявление на фоне скандала с Джиганом: «Не понимаю, как мне жить…» - ВИДЕО

На фоне продолжающегося обсуждения ее отношений с Джиганом Оксана Самойлова рассказала о психологической нагрузке, давлении со стороны аудитории и невозможности сделать паузу в социальных сетях.

«Решила записать такой stories. Я не записывала такие видео год, реально год. Год я просто не могла. Когда ты не можешь говорить правду, тебе кажется, что проще вообще ничего не говорить. Поэтому я просто делилась какими-то фрагментами жизни. И, в принципе, очень мало времени уделяла социальным сетям. Сейчас, честно говоря, если бы не моя работа, которая подвязана напрямую социальными сетями, я бы удалила все свои страницы. И года два бы просто пожила, чтобы выдохнуть. Потому что заходишь, и просто каждый человек тебя обсуждает. И далеко не только в хорошем ключе, а просто по-разному. И это очень тяжело психологически проживать» - отмечает О.Самойлова в своем видеообращении.

Оксана Самойлова подчеркивает, что «кому-то кажется, что ты недостаточно пострадал просто потому, что ты видосы не запостил, как ты плачешь»: «При этом нужно работать, нужно выкладывать контент, нужно выполнять договоренности, обязательства со всеми. Это какой-то круг, из которого невозможно выйти, я не знаю, что делать. И веселый контент я не могу вести, потому что мне не слишком-то весело. И работы работать надо, и жертвовать вообще не хочется».

О.Самойлова отмечает, что не может и не хочет больше быть в этой роли: «Сделать вид, что все в порядке, нет опции. И ты просто не понимаешь. То есть я не то, чтобы я не понимаю, что мне выкладывать, я не понимаю даже, как мне жить реально. Так что такие дела...».

Отметим, что видеообращение Оксаны Самойловой стало ответом на критику в связи с ее поездкой на Неделю моды в Париже на фоне продолжающегося обсуждения семейного конфликта с экс-супругом Джиганом. Пользователи в соцсетях упрекнули блогершу в том, что она продолжает посещать светские мероприятия и вести привычную жизнь, несмотря на сложную ситуацию в семье.

О.Самойлова сообщила, что кто-то слил ее номер телефон, после чего «начался полный треш» - ее WhatsApp оказался взломан или заблокировался, по словам блогерши она не знает, что точно произошло с приложением. «Мои соцсети всю неделю пытаются взломать и скорее всего взломают…» - отмечает Оксана Самойлова.

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