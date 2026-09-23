Джиган прокомментировал стрельбу в посёлке и возможное лишение родительских прав

Рэпер Джиган опроверг новости о том, что он стрелял в охранника и удерживал заложников.

Его слова передает Telegram-канал Super.

Артист заявил, что появившиеся в сети фото и видео были сделаны на съемках клипа, а сами сообщения назвал провокацией. Джиган отметил, что сейчас действительно находится в Израиле.

«*** и провокация. Пусть что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили. Я на святой земле, чтоб духовно наполняться», — заявил исполнитель.

Также рэпер сообщил, что не боится лишения родительских прав после опубликованных видео со своими детьми. В тот момент они находились в доме и прятались в шкафах.

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