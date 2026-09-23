СМИ: Джиган устроил стрельбу в доме, где находились его дети

В российских СМИ появилась информация о том, что рэпер Джиган устроил стрельбу в доме, где ранее проживал с Оксаной Самойловой и детьми.

Издание Peopletalk сообщает, что инцидент произошел еще летом — в ночь с 3 на 4 июля. Как стало известно, артист, вооружившись карабином «Сайга-9», собрал весь обслуживающий персонал в гостиной, попросив сотрудников извиниться за различные проступки.

В ходе конфликта рэпер обвинил одного из охранников в педофилии и выстрелил в него — остальным работникам Джиган дал возможность убежать, после чего продолжил стрельбу.

Также стало известно, что в это время дети рэпера прятались в доме и сообщали о происходящем Оксане Самойловой.

Отмечается, что охрана коттеджного поселка в ситуацию не вмешалась, на место была вызвана полиция. Артиста удалось обезоружить, сейчас он находится в одном из рехабов в Израиле. Детей забрала Оксана Самойлова, ей пришлось усилить охрану из-за опасений за свою жизнь — по словам местных жителей, инцидент быстро «замяли».