Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» не смогли определить победителя - ОБНОВЛЕНО
Состоялся матч VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, в котором «Карабах» принимал «Нефтчи».
Как сообщает 1news.az, игра прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась вничью со счетом 3:3.
На 11-й минуте полузащитник «нефтяников» Густаво Клисман вывел свою команду вперед. На 18-й минуте хавбек хозяев Алексей Кащук восстановил равенство на табло.
На 34-й минуте Клисман оформил дубль. На 52-й минуте отличился нападающий гостей Драголюб Савич. На 88-й минуте форвард агдамского клуба Реналдо Сефас отыграл один мяч. На 90+5 минуте Кади Боржес забил третий гол «скакунов».
После этой встречи «Нефтчи» находится на втором месте турнирной таблицы с 17 очками. «Карабах» (17) располагается на третьем месте.
20:55
«Карабах» отыграл один мяч в матче VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Нефтчи».
Как сообщает 1news.az, на 89-й минуте отличился Реналдо Сефас. На данный момент счет — 2:3 в пользу гостей.
20:17
«Нефтчи» укрепляет преимущество в матче против «Карабаха».
«Нефтчи» забил третий гол в матче VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Карабаха».
Как сообщает 1news.az, на 52-й минуте отличился Драголюб Савич, сделав счет 1:3 в пользу гостей.
19:36
В матче «Карабах» - «Нефтчи» вновь изменился счет.
Как сообщает 1news.az, гости вышли вперед на 34-й минуте благодаря голу Густаво Клисмана, сделавшего дубль в этом поединке - 1:2.
19:20
В дерби «Карабах» - «Нефтчи» счет сравнялся.
Как сообщает 1news.az, футболист «Карабаха» Алексей Кащук отличился на 18-й минуте матча, сделав счет 1:1.
19: 11
В дерби «Карабах» — «Нефтчи» открыт счет.
Как сообщает Oxu.Az, футболист «Нефтчи» Густаво Клисман отличился на 11-й минуте, выведя свою команду вперед - 0:1.
19:00
Стартовал матч VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, в котором «Карабах» принимает «Нефтчи».
Как сообщает 1news.az, игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Встречу обслуживает рефери Международной федерации футбола (ФИФА) Кямал Умудлу.