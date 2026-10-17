 Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» не смогли определить победителя - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» не смогли определить победителя - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news21:06 - Сегодня
Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» не смогли определить победителя - ОБНОВЛЕНО

Состоялся матч VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, в котором «Карабах» принимал «Нефтчи».

Как сообщает 1news.az, игра прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась вничью со счетом 3:3.

На 11-й минуте полузащитник «нефтяников» Густаво Клисман вывел свою команду вперед. На 18-й минуте хавбек хозяев Алексей Кащук восстановил равенство на табло.

На 34-й минуте Клисман оформил дубль. На 52-й минуте отличился нападающий гостей Драголюб Савич. На 88-й минуте форвард агдамского клуба Реналдо Сефас отыграл один мяч. На 90+5 минуте Кади Боржес забил третий гол «скакунов».

После этой встречи «Нефтчи» находится на втором месте турнирной таблицы с 17 очками. «Карабах» (17) располагается на третьем месте.

20:55

«Карабах» отыграл один мяч в матче VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Нефтчи».

Как сообщает 1news.az, на 89-й минуте отличился Реналдо Сефас. На данный момент счет — 2:3 в пользу гостей.

 

20:17

«Нефтчи» укрепляет преимущество в матче против «Карабаха».

«Нефтчи» забил третий гол в матче VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Карабаха».

Как сообщает 1news.az, на 52-й минуте отличился Драголюб Савич, сделав счет 1:3 в пользу гостей.

19:36

В матче «Карабах» - «Нефтчи» вновь изменился счет.

Как сообщает 1news.az, гости вышли вперед на 34-й минуте благодаря голу Густаво Клисмана, сделавшего дубль в этом поединке - 1:2.


19:20

В дерби «Карабах» - «Нефтчи» счет сравнялся.

Как сообщает 1news.az, футболист «Карабаха» Алексей Кащук отличился на 18-й минуте матча, сделав счет 1:1.

19: 11

В дерби «Карабах» — «Нефтчи» открыт счет.

Как сообщает Oxu.Az, футболист «Нефтчи» Густаво Клисман отличился на 11-й минуте, выведя свою команду вперед - 0:1.

19:00

Стартовал матч VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, в котором «Карабах» принимает «Нефтчи».

Как сообщает 1news.az, игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Встречу обслуживает рефери Международной федерации футбола (ФИФА) Кямал Умудлу.

Поделиться:
1589

Актуально

Мнение

Сегодня День города Физули

Спорт

Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» не смогли определить победителя - ОБНОВЛЕНО

Мнение

От «футбольной» к «академической»: дипломатическое дежавю в отношениях Анкары и ...

Общество

В работе сайтов ряда государственных учреждений Азербайджана наблюдаются сбои

Спорт

ПФЛ вручила памятные подарки «Карабаху» и «Нефтчи» — ФОТО

Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» не смогли определить победителя - ОБНОВЛЕНО

Бекхэм может стать кандидатом в президенты ФИФА

Сегодня в Баку впервые состоится чемпионат мира по сумо

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на первенстве Европы

Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Сегодня состоятся девять матчей Лиги чемпионов УЕФА

Азербайджанские бойцы ММА Мирали Гусейнов и Амин Гасымов проведут очередные бои в США

Последние новости

Вооруженные люди похитили 20 стажеров полиции в Пакистане

Сегодня, 23:45

Повысят ли стипендии студентов?

Сегодня, 23:25

Бахчели поздравил Азербайджан с 35-летием восстановления независимости

Сегодня, 23:05

На дороге Зардаб – Кюрдамир перевернулся грузовик

Сегодня, 23:05

В Албании пятый день продолжаются протесты

Сегодня, 22:50

Хикмет Гаджиев поделился публикацией о документальном фильме об истории немцев в Азербайджане

Сегодня, 22:32

На индийском религиозном празднике насмерть задавили как минимум 17 человек

Сегодня, 22:16

Во Франции протестующие ворвались в здание мэрии Лилля и устроили погром - ВИДЕО

Сегодня, 21:50

ПФЛ вручила памятные подарки «Карабаху» и «Нефтчи» — ФОТО

Сегодня, 21:30

Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» не смогли определить победителя - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:06

От «футбольной» к «академической»: дипломатическое дежавю в отношениях Анкары и Еревана

Сегодня, 20:50

Умер легендарный актер из "Стар Трека"

Сегодня, 20:43

В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов - ВИДЕО

Сегодня, 20:15

Вспышка кори в Бангладеш уже унесла жизни более 1 140 человек

Сегодня, 19:55

У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды

Сегодня, 19:25

В работе сайтов ряда государственных учреждений Азербайджана наблюдаются сбои

Сегодня, 18:50

В Барде санитарка избила 70-летнего пациента и теперь шантажирует больницу: полиция начала расследование - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

В Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье

Сегодня, 18:22

Фарид Шахбазлы призвал начать международные правовые процедуры против Чифтчи, Шанлы и Тезджана

Сегодня, 18:06

В Anthropic допустили рост экономики США почти на 50% к 2030 году благодаря ИИ

Сегодня, 17:54
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55