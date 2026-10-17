Премьер-лига: «Карабах» и «Нефтчи» не смогли определить победителя - ОБНОВЛЕНО

Состоялся матч VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, в котором «Карабах» принимал «Нефтчи».

Как сообщает 1news.az, игра прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась вничью со счетом 3:3.

На 11-й минуте полузащитник «нефтяников» Густаво Клисман вывел свою команду вперед. На 18-й минуте хавбек хозяев Алексей Кащук восстановил равенство на табло.

На 34-й минуте Клисман оформил дубль. На 52-й минуте отличился нападающий гостей Драголюб Савич. На 88-й минуте форвард агдамского клуба Реналдо Сефас отыграл один мяч. На 90+5 минуте Кади Боржес забил третий гол «скакунов».

После этой встречи «Нефтчи» находится на втором месте турнирной таблицы с 17 очками. «Карабах» (17) располагается на третьем месте.

20:55

«Карабах» отыграл один мяч в матче VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Нефтчи».

Как сообщает 1news.az, на 89-й минуте отличился Реналдо Сефас. На данный момент счет — 2:3 в пользу гостей.

20:17

«Нефтчи» укрепляет преимущество в матче против «Карабаха».

«Нефтчи» забил третий гол в матче VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Карабаха».

Как сообщает 1news.az, на 52-й минуте отличился Драголюб Савич, сделав счет 1:3 в пользу гостей.

19:36

В матче «Карабах» - «Нефтчи» вновь изменился счет.

Как сообщает 1news.az, гости вышли вперед на 34-й минуте благодаря голу Густаво Клисмана, сделавшего дубль в этом поединке - 1:2.



19:20

В дерби «Карабах» - «Нефтчи» счет сравнялся.

Как сообщает 1news.az, футболист «Карабаха» Алексей Кащук отличился на 18-й минуте матча, сделав счет 1:1.

19: 11

В дерби «Карабах» — «Нефтчи» открыт счет.

Как сообщает Oxu.Az, футболист «Нефтчи» Густаво Клисман отличился на 11-й минуте, выведя свою команду вперед - 0:1.

19:00

Стартовал матч VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, в котором «Карабах» принимает «Нефтчи».

Как сообщает 1news.az, игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Встречу обслуживает рефери Международной федерации футбола (ФИФА) Кямал Умудлу.