 Navai заявил на допросе, что купил наркотики в Кыргызстане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Navai заявил на допросе, что купил наркотики в Кыргызстане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий21:00 - 14 / 10 / 2026
Navai заявил на допросе, что купил наркотики в Кыргызстане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Российский рэп-исполнитель азербайджанского происхождения Наваи Бакиров, известный под сценическим именем Navai, задержанный на казахстанской границе, заявил во время допроса, что приобрёл наркотики в Бишкеке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на представителей МВД Казахстана.

В ближайшее время суд должен определить меру пресечения для музыканта. Пока не уточняется, намерено ли следствие добиваться его заключения под стражу или выберет другой вариант.

Navai задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. Во время досмотра автомобиля, в котором находился рэпер, правоохранители обнаружили запрещённое вещество.

В полиции Жамбылской области подтвердили задержание исполнителя и сообщили о начале расследования по подозрению в контрабанде наркотиков.

По предварительной информации, уголовное дело возбуждено по статье 286 Уголовного кодекса Казахстана. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или ограничения свободы на тот же срок с конфискацией имущества либо без неё.

19:35

В Казахстане задержали российского рэп-исполнителя азербайджанского происхождения Наваи Бакирова, известного под сценическим именем Navai.

Его подозревают в попытке контрабанды наркотических средств - об этом сообщает 1news.az со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

По данным полиции, артиста задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан - операцию провели сотрудники полиции совместно с пограничниками.

При проверке автомобиля, в котором передвигался исполнитель, обнаружили и изъяли наркотическое средство.

«Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит», - сообщили в полиции.

Отметим, что 14 октября у Navai должен был состояться концерт в Астане, однако мероприятие отменили или перенесли на неопределенную дату - организаторы объяснили это техническими причинами.

 


 

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