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Общество

Адвокат арестованного в Казахстане Navai раскрыла план его защиты

Феликс Вишневецкий15:06 - Сегодня
Адвокат арестованного в Казахстане Navai раскрыла план его защиты

Защита рэп-исполнителя Navai намерена обжаловать решение суда и добиться освобождения арестованного на 2 месяца музыканта под залог.

«У Navai статья средней тяжести, там даже штраф может быть», - цитирует Осторожно Media адвоката Рену Керимову, по словам которой процесс начался практически сразу после приезда защиты и до суда пришлось добираться около 250 километров от Алматы.

«Да, действительно, меру пресечения избрали, но это только потому, что я не успела предоставить залог. Нужно было лучше подготовиться к процессу. А мы приехали, и сразу начался процесс. Мы подадим апелляцию, подготовим имущество для залога, проведем оценку, все как положено, соберем пакет документов. Я очень надеюсь, что апелляционная инстанция изменит это решение», - рассказывает Р.Керимова.

Адвокат поясняет, что следователь просил арестовать рэпера на два месяца, а залог должна была предложить сама защита - по ее словам, суд не определяет сумму залога по собственной инициативе.

Р.Керимова также утверждает, что музыканта подозревают в преступлении средней тяжести, за которое может грозить даже штраф - при этом принадлежность обнаруженного вещества пока не установлена.

«Здесь не выяснены обстоятельства, кому это принадлежит. Поэтому я сейчас ничего комментировать относительно этого пакета не могу. Вес очень маленький, всего два грамма», - заявляет адвокат.

По словам Р.Керимовой, Navai чувствует себя хорошо и сохраняет позитивный настрой. Она провела с ним несколько часов в суде в ожидании решения: «Прекрасно чувствует, хороший парень, воспитанный. Он очень позитивный. Ну так случилось, какая-то ошибка произошла. Непонятно, чья ошибка, он не один был. Просто человек порядочный, не хочет кому-то создавать проблему».

Напомним, что 13 октября рэпера Navai задержали на пограничном пункте при въезде в Казахстан из Кыргызстана - во время досмотра автомобиля, в котором находился артист, обнаружили наркотическое вещество. Против музыканта возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков.

Сегодня, 15 октября, Кордайский районный суд заключил Navai под стражу на два месяца.

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