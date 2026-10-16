Navai может покинуть СИЗО раньше срока - ПОДРОБНОСТИ

Арестованного в Казахстане сроком на 2 месяца рэпера Navai (Наваи Бакиров) могут выпустить из СИЗО под залог.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Shot, отмечая, что сейчас защита пытается изменить меру пресечения на залог. По словам адвоката рэпера, речь может идти о сумме в районе 2,1 млн тенге (более 7,8 тыс. манатов) - подчеркивается, что решение по данному вопросу примет суд.

Отмечается, что сам Navai пока пишет новые песни в ожидании апелляции, которая будет на следующей неделе.

Подчеркивается, что суд оставил музыканта под стражей до утра 14 декабря, хотя законодательство Казахстана допускает и более мягкие меры - подписку о невыезде, залог или домашний арест.

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