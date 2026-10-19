Во Франции введут частичный комендантский час в ряде городов

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в некоторых городах страны на фоне продолжающихся беспорядков.

Префектам поручено ввести меру вечером 19 октября.

Об этом он заявил в эфире телеканала TF1. По его словам, ограничительные меры затронут центральные районы отдельных городов.

18 октября министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании более 2000 человек в ходе протестов против роста стоимости жизни. По его словам, ранения получили более 600 полицейских, жандармов и пожарных. Ущерб от беспорядков понесли несколько сотен компаний.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал погромы бунтом ультралевых и уголовников.

17 октября сообщалось, что в акциях протеста приняли участие около 800 тысяч человек. Изначально акция позиционировалась как мирная манифестация, однако за короткий промежуток времени она переросла в беспорядки: протестующие жгли машины и баррикады, громили витрины магазинов и забрасывали полицию камнями и бутылками.

16 октября С. Лекорню создал кризисный штаб накануне общенациональных акций. Власти ожидали около 500 протестных мероприятий и более 90 демонстраций.