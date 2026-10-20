Европа на баррикадах: социальный взрыв, системная диктатура и слепота Брюсселя

Разгромленные витрины, поджоги, столкновения с полицией - в последние недели Европа охвачена волной протестов. За ними - накопившееся недовольство ростом стоимости жизни, коррупцией, качеством госуслуг и политикой властей.

Но кризис обнажает и другую проблему: европейские институты, привыкшие выступать арбитрами в вопросах демократии и прав человека, не спешат применять те же мерки к происходящему у себя дома…

«День гнева»

Суббота, 17 октября, вошла в историю Франции как день, когда социальное недовольство сдуло тонкий глянец «демократической стабильности». По оценкам профсоюзов, на улицы вышли свыше 800 000 человек. К мирным маршам студентов присоединились активисты «Желтых жилетов», рабочие и представители ослабленного реформами среднего класса.

Развязка оказалась стремительной и жесткой. Франция превратилась в арену непрерывных уличных боев:

- География беспорядков: Париж, Лион, Марсель, Бордо, Лимож. В Лиможе в огне пострадало историческое здание мэрии.

- Грабежи и разгромы: разнесены витрины люксовых бутиков и частных магазинов; ущерб нанесен сотням предприятий.

- Статистика: по данным МВД Франции, число задержанных достигло 2 397 человек. Во время столкновений ранения получили 997 сотрудников полиции и жандармов (7 из них находятся в тяжелом состоянии).

Реакция властей не заставила себя ждать. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил в эфире телеканала TF1 о чрезвычайном шаге: префектам поручено ввести частичный комендантский час в центральных районах целого ряда городов.

Выступивший с эмоциональным обращением к нации президент Эммануэль Макрон заявил: «Глядя на сцены того, что творилось, мы спрашиваем себя: что вообще происходило у них в головах? Как французы могут делать такое с Францией... Сегодня вечером мы все испытываем гнев и стыд». Окрестив происходящее «бунтом ультралевых и уголовников», глава государства пообещал жесткие карательные меры.





Однако за возмущением Елисейского дворца скрывается банальное нежелание признать очевидное. Нынешний социальный взрыв - вовсе не случайная вспышка, а закономерный итог многолетней, по сути авторитарной политики самого Макрона, последовательно игнорирующего социальные запросы общества. Достаточно вспомнить первую волну протестов тех же «желтых жилетов», масштабные демонстрации против пенсионной реформы и другие выступления. В этих условиях новый социальный взрыв был лишь вопросом времени.

Закулисье «технологии хаоса»

Хронология событий вызывает логичный вопрос: как и почему мирные студенческие протесты за считанные часы превратились в кровавую вакханалию? Ответ на него наводит на крайне тревожные выводы. По некоторым данным, спецслужбы и агентура правящей элиты целенаправленно применяла технологии «управляемого хаоса». На улицы выводились хорошо подготовленные радикальные группы, прошедшие соответствующий инструктаж. Перед ними стояла задача мгновенно перевести мирный митинг в фазу поджогов, грабежей и разгрома витрин. Смысл этой жестокой стратегии прост:

- дискредитация: скомпрометировать и затмить справедливый протест рабочих и студентов, превратив его в глазах обывателя в «уголовный разгул».

- запугивание: сформировать у населения страх перед протестующими и вызвать запрос на «твердую руку».

- легитимация насилия: создать идеальное юридическое и моральное оправдание для полицейского произвола, применения водометов, слезоточивого газа и зачистки улиц.

Зачем это Макрону именно сейчас? Французская президентская кампания не за горами, а рейтинги действующего главы государства упали до исторических минимумов. Власть фактически толкает страну в хаос, подготавливая почву для введения чрезвычайного или даже военного положения. Воспользовавшись особыми полномочиями режимов ЧП, Елисейский дворец получает удобную возможность «зачистить» политическую арену: подавить массовыми арестами оппозиционные политические силы, студенческие движения и независимые СМИ.

Кроме того, масштабные беспорядки - идеальный информационный шум, позволяющий отвлечь внимание общества от коррупционных скандалов, финансовых махинаций и непрозрачного расходования бюджета, в которых все чаще обвиняют приближенную к Макрону элиту.

«Синдром Дуомо»

Иллюзия того, что протест можно локализовать внутри одной страны, рухнула в первые же выходные. Социальный пожар мгновенно перекинулся из Франции в Италию, где также остро ощущаются последствия инфляции, снижения уровня жизни и трудностей с обеспечением базовых социальных гарантий

В Милане, Турине и Болонье уличные марши мгновенно превратились в жесткие стычки с полицией:

- Эпицентр в Милане: На площадь Дуомо вышли порядка 5 тысяч человек - в основном молодежь и подростки. В районе улицы Бролетто силовиков забросали камнями, петардами и бутылками.

- Итог зачистки: По данным газеты La Repubblica и агентства Ansa, в Милане задержано более 270 человек (22 лицам уже предъявлены тяжелые уголовные статьи за мародерство и нападения). Самый шокирующий факт - около 80% задержанных составляют несовершеннолетние.

- Финансовый урон: Предварительный ущерб в Италии оценивается в €1,1–1,6 млн (в среднем €1,3 млн). Около трех четвертей этой суммы - разгромленный общепит, разграбленные магазины и упущенная выручка предпринимателей.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони срочно созвала экстренное заседание правительства по вопросам безопасности. Позиция Рима дублирует парижскую: упор на силу и игнорирование глубинных причин, заставивших 15-летних подростков выходить «на баррикады».

Парад двойных стандартов

Но самый поразительный элемент этого европейского драмы - гробовое молчание и абсолютное бездействие институтов Европейского Союза.

Европарламент, Европейская комиссия и армия брюссельских евробюрократов давно привыкли работать в режиме верховных судей планеты. Они без устали штампуют тонны резолюций, отчетов и грозных заявлений о «нарушениях прав человека», «полицейском насилии» и «авторитаризме», стоит только минимальному инциденту произойти где-нибудь за пределами ЕС - в Азии, Африке или на Ближнем Востоке.

Однако, когда вопиющие вещи происходят прямо в сердце «демократической Европы», еврочиновники словно теряют слух и зрение:

- Во Франции против школьников и студентов безжалостно применяют водометы и слезоточивый газ.

- Появились данные о том, как силовики буквально таранили толпу манифестантов на тяжелых внедорожниках.

- Сотни несовершеннолетних, нередко избитые полицией, оказались за решеткой.

Где же экстренные заседания Европарламента? Где жесткие ультиматумы Урсулы фон дер Ляйен? Где спецдокладчики по правам человека, расследующие факты полицейского произвола на французских и итальянских площадях?

Всех этих институтов словно не существует, когда речь заходит о грехах собственных правительств. Брюссель демонстрирует предельно циничный подход: права человека в его понимании лишь инструмент геополитического давления. Когда же речь заходит о жестком подавлении протестов внутри Евросоюза, применение слезоточивого газа оправдывается необходимостью поддержания общественного порядка.

Брюссельские бюрократы предпочли «не заметить», как европейское пространство задыхается от системных проблем - от расцветающей ксенофобии и исламофобии до полного провала миграционной политики и полицейского насилия.

5 ноября: Временное затишье

С понедельника во французских школах и вузах начинаются плановые каникулы. Властная элита в Париже судорожно надеется, что двухнедельный перерыв позволит сбить накал и дарует ей долгожданную передышку.

Но это иллюзия. Социальный взрыв, искры которого уже разлетелись по всей Южной и Центральной Европе, нельзя потушить полицейскими дубинками и комендантским часом. Оппозиционные группы, профсоюзы и студенческие объединения уже объявили дату новой, еще более масштабной общенациональной акции - 5 ноября.

У Эммануэля Макрона и брюссельской верхушки остается все меньше пространства для маневра. Попытка заглушить народный протест массовыми арестами и введением силового режима лишь сильнее взвинчивает пружину народного гнева. Если Европа и дальше продолжит жить по двойным стандартам, игнорируя собственных граждан и прикрываясь авторитарными методами, осенние беспорядки 2026 года покажутся еврократам лишь легкой разминкой перед настоящим крахом всей брюссельской системы.