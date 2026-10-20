«Dexit» по-новому: как АдГ хочет перекроить Евросоюз

От идеи выхода Германии из ЕС к проекту «Союза суверенных наций» - немецкие правые предлагают ограничить полномочия европейских институтов и вернуть национальным правительствам право самостоятельно определять политический курс.

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предлагает радикально пересмотреть принципы работы Евросоюза. Прямые выборы в Европарламент, полномочия Еврокомиссии, юрисдикция Суда ЕС и финансовые механизмы объединения - все это, согласно новому проекту партии, должно претерпеть существенные изменения.

Как сообщило Politico со ссылкой на внутрипартийный документ, АдГ выступает за создание «Союза суверенных наций», в котором ключевые решения останутся за национальными столицами, а европейским институтам будет отведена значительно более ограниченная роль.

Таким образом, партия переходит от идеи выхода Германии из ЕС к попытке изменить саму модель интеграции: сохранить экономическое сотрудничество, но вернуть национальным правительствам контроль над основными политическими решениями.

Отказа от евро и перестройка ЕС

Европейская интеграция давно остается одной из главных мишеней АдГ. Однако подход партии менялся вместе с ее политическими задачами. В 2013 году, когда АдГ только появилась на политической сцене, ее основным требованием был отказ от евро. Партия критиковала финансовую поддержку стран еврозоны и выступала против механизмов, позволявших распределять ответственность за экономические проблемы между участниками валютного союза.

В проекте предвыборной программы 2025 года АдГ вновь поддерживала выход Германии из европейской валютной системы и создание нового экономического сообщества. Теперь партийная концепция допускает сохранение евро, но предполагает существенное ограничение полномочий Европейского центрального банка (ЕЦБ) и закрепление принципа, согласно которому каждое государство самостоятельно отвечает за собственный государственный долг.

АдГ предлагает оставить внутренний рынок, охрану внешних границ, сотрудничество в сфере безопасности и совместные технологические проекты, одновременно расширив свободу национальных правительств в вопросах миграции, налогообложения, социальной политики и обороны.

Такой подход позволяет партии сочетать экономические преимущества европейского сотрудничества с отказом от обязательств, которые она считает ограничением государственного суверенитета.

Европейские институты под пересмотром

Одно из наиболее радикальных предложений касается Европейского парламента. АдГ намерена отказаться от прямых выборов депутатов и заменить их делегированием представителей национальными парламентами.

Это изменило бы сам принцип представительства граждан на общеевропейском уровне. Сегодня избиратели напрямую определяют состав Европарламента. В предложенной АдГ модели он зависел бы от решений национальных законодательных органов, а внутриполитические расклады в отдельных странах получили бы дополнительное влияние на формирование европейских институтов.

Не менее масштабные изменения предлагаются для Еврокомиссии. АдГ хочет свести ее роль преимущественно к административным функциям, передав принятие политических решений национальным лидерам. В результате способность ЕС вырабатывать и реализовывать единую политику в большей степени зависела бы от готовности правительств договариваться между собой.

Отдельный пункт программы - замена Суда Европейского союза арбитражным механизмом для разрешения межгосударственных споров.

Суд ЕС не только рассматривает споры, но и обеспечивает единообразное толкование европейского законодательства, рассматривает дела о нарушении странами обязательств и в предусмотренных случаях может назначать финансовые санкции. Арбитраж, как правило, создается для разрешения конкретных споров в пределах установленного сторонами мандата.

Поэтому речь идет не просто о смене одного юридического механизма другим. Такая реформа могла бы ослабить централизованный контроль за соблюдением норм ЕС и расширить возможности национальных правительств оспаривать решения, принятые на общеевропейском уровне.

Кто будет платить за новый Евросоюз

Экономическая составляющая проекта не менее важна. АдГ предлагает сократить бюджет ЕС, ограничить деятельность европейских агентств и расходы на персонал, а также отказаться от поступлений в общий бюджет за счет части общеевропейских источников, включая НДС и налог на пластик.

Для Германии этот вопрос имеет особое значение. Страна относится к крупнейшим чистым донорам Евросоюза, поэтому пересмотр бюджетных правил может отвечать интересам тех избирателей, которые считают, что Берлин несет чрезмерную финансовую нагрузку.

Однако сокращение общего бюджета неизбежно поставит вопрос о том, какие направления потеряют финансирование, и кто компенсирует образовавшийся дефицит. Для стран, получающих значительные средства на развитие инфраструктуры, поддержку сельского хозяйства и сокращение регионального неравенства, последствия могут оказаться существенными.

В числе таких государств - Польша и Румыния, для которых европейские фонды играют заметную роль в развитии регионов и инфраструктуры, а также Греция, заинтересованная в финансировании сельского хозяйства и программ регионального развития. Сокращение общеевропейских расходов способно обострить противоречия между странами-донорами и получателями средств.

Этот спор разворачивается на фоне подготовки долгосрочного бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Германия добивается более справедливого, с ее точки зрения, распределения расходов, тогда как другие участники стремятся сохранить финансирование сельского хозяйства, региональных программ и совместных проектов.

АдГ предлагает пересмотреть не только объем расходов, но и сами источники формирования общего бюджета. Чем меньше общих ресурсов, тем сложнее финансировать задачи, которые отдельные страны не могут эффективно решать в одиночку.

Партия также выступает за предоставление крупнейшим экономикам еврозоны большего влияния на решения ЕЦБ и отвергает идею цифрового евро. Эти инициативы направлены на ограничение наднационального экономического регулирования и усиление контроля национальных правительств над финансовой политикой.

Против общих правил

АдГ предлагает расширить свободу государств в вопросах миграции, предоставления убежища, налоговой и социальной политики, а также обороны. Германия, согласно этой концепции, должна иметь возможность отказываться от исполнения решений ЕС, если они противоречат ее национальным интересам.

Однако общий рынок предполагает единые правила, а их эффективность зависит от того, насколько последовательно страны соблюдают принятые обязательства. Если национальные правительства смогут самостоятельно определять, какие решения выполнять, это создаст дополнительную неопределенность для торговли, инвестиций и экономического сотрудничества.

Сторонники АдГ называют такой подход восстановлением демократического контроля: решения должны принимать правительства, непосредственно отвечающие перед собственными избирателями. Критики же предупреждают, что расширение национальных полномочий может затруднить согласование общей политики - прежде всего в сфере безопасности и внешних отношений.

Таким образом, спор идет не только о полномочиях Брюсселя, но и о балансе между самостоятельностью государств и обязательствами, которые они принимают в рамках объединения.

Расчет на политический перелом

Предложения АдГ следует рассматривать и в контексте ее электоральных перспектив. Партия стремится не только укрепить позиции в Европарламенте, но и добиться участия в федеральном правительстве Германии. Внутренний документ, о котором сообщило Politico, связывает дальнейшую стратегию с возможностью формирования в 2029 году «патриотического правого большинства» в Европе.

На тот же год запланированы очередные выборы в Европарламент и федеральные выборы в Германии. Это делает нынешнюю программу не только идеологическим манифестом, но и частью долгосрочного политического расчета: АдГ пытается представить себя силой, способной предложить альтернативную модель европейского устройства.

По среднему показателю опросов, опубликованному Wahl.de 19 октября, АдГ набирала 28,4%, опережая Христианско-демократический союз (ХДС), которому отводилось 18,9%. Эти цифры не гарантируют партии победы на будущих выборах, однако свидетельствуют о ее значительном электоральном весе.

При этом отношение немецкого общества к АдГ остается противоречивым. Согласно октябрьскому опросу ZDF, 68% респондентов считают партию угрозой демократии. Вопрос о ее запрете также разделяет общество: 51% выступают против запрета, 43% поддерживают его.

Эти показатели отражают двойственную ситуацию - АдГ располагает серьезной поддержкой, но одновременно вызывает глубокое неприятие у значительной части населения. Поэтому ее планы будут зависеть не только от результатов выборов, но и от способности партии расширить политическую коалицию за пределами собственного электората.

В документе сохраняется и возможность проведения общенационального референдума об участии Германии в ЕС и институтах еврозоны, если переговоры о пересмотре договоров не принесут желаемого результата. Однако само это предложение не означает, что выход Германии уже решен или что референдум автоматически приведет к нему. Для такого сценария потребовались бы отдельные политические и правовые решения.

Какая Европа нужна АдГ

Новая стратегия партии рассчитана на избирателей, которым близки идеи национального суверенитета, сокращения расходов и возвращения контроля над политическими решениями. Отказ от немедленного выхода из ЕС позволяет АдГ представить свою программу не как разрыв с Европой, а как альтернативу нынешней модели интеграции.

Но главный вопрос остается открытым: возможно ли сохранить преимущества европейского объединения, одновременно ослабляя механизмы, на которых держится его работа? Общий рынок, экономическая стабильность и совместная безопасность требуют согласованных решений и соблюдения договоренностей. Чем больше исключений получают национальные правительства, тем труднее поддерживать этот баланс.

Поэтому значение проекта АдГ выходит за рамки спора о полномочиях Брюсселя. Речь идет о будущем европейского сотрудничества: останется ли ЕС объединением, способным вырабатывать общие правила, или постепенно превратится в площадку, где каждая страна будет руководствоваться прежде всего собственными интересами?