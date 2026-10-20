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Politico: АдГ представит план радикального реформирования Евросоюза

Редакция 1news11:30 - Сегодня
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Politico: АдГ представит план радикального реформирования Евросоюза

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предлагает упразднить прямые выборы в Европарламент (ЕП), сократить полномочия Еврокомиссии (ЕК) и предоставить столицам право самостоятельно принимать решения.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на партийный документ.

По данным издания, партия предлагает заменить прямые выборы в ЕП назначением делегатов из национальных парламентов, ограничить функции ЕК исключительно административными задачами, а принятие решений передать национальным лидерам. Кроме того, АдГ выступает за замену Суда ЕС арбитражным органом для разрешения споров между правительствами.

План АдГ также предусматривает сокращение бюджета ЕС, ограничение найма сотрудников в европейские институты и ликвидацию части специализированных агентств сообщества. Помимо этого, партия предлагает отказаться от поступлений в бюджет ЕС от НДС и налога на пластик, увеличить влияние крупнейших экономик еврозоны в Европейском центральном банке. АдГ также выступает против цифрового евро.

Партия намерена добиваться для Германии исключений из общих правил ЕС в сфере миграции, налогообложения, социальной политики, обороны и совместных заимствований.

В документе 2029 год, когда состоятся выборы в Европарламент и федеральные выборы в Германии, назван возможным моментом формирования «патриотического правого большинства», пишет газета. Если провести предложенные реформы не удастся, АдГ намерена вынести вопрос о членстве Германии в ЕС на референдум.

Ранее Politico сообщало, что сопредседатель АдГ Алис Вайдель выступит в ЕП на мероприятии «Наш новый курс для Европы», где, как ожидается, изложит «свои взгляды на будущее европейского сотрудничества».

Источник: ТАСС

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