Мирзоян: Азербайджан заявляет нам, что не подпишет мирный договор, пока наша Конституция такая, какая есть

Азербайджан выдвигает условие об изменении Конституции Армении для подписания мирного соглашения.

Об этом во время обсуждения проекта TRIPP в Национальном собрании заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передают армянские ТГ-каналы.

По словам главы армянского внешнеполитического ведомства, позиция Баку заключается в неготовности к окончательному оформлению документа при сохранении текущей редакции основного закона Армении. «Азербайджан заявляет, что хоть и парафировал мирное соглашение, но не готов его подписать, пока наша Конституция остается в ее нынешнем виде. Мы же настаиваем, что в нашей Конституции нет ничего, что должно вызывать обеспокоенность», — подчеркнул Мирзоян.

Мирзоян заверил, что в данный момент стороны не ведут переговоров по вопросу армянской Конституции.

«Армения подтверждает свою готовность в кратчайшие сроки согласовать время и место подписания мирного соглашения. Эта позиция остается неизменной», — резюмировал глава МИД.