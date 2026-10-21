В Брюсселе представлены памятные вещи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

21 октября 2026 года на центральной площади Шумана в Брюсселе, где расположены основные институты Европейского союза, семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию, организованную общественным объединением «Семьи пропавших без вести в Карабахе». Это стало продолжением вчерашней акции на площади перед Европейским парламентом в Брюсселе.

Об этом сообщило Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

В ходе акции было подчеркнуто, что Армения до сих пор не предоставила данных о судьбе 4010 пропавших без вести азербайджанцев и продолжает скрывать информацию о них. Особое внимание было уделено значимости предоставления сведений о пропавших без вести в период продвижения мирной повестки.

Семьи пропавших без вести азербайджанцев заявили, что Европейский парламент, который постоянно выступает в защиту Армении и воспринимается в международных отношениях как пример анахронизма и атавизма, ни разу не поднял вопрос о пропавших без вести азербайджанцах.

Председатель общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» Кёнюль Бехбудова заявила, что акции, посвящённые пропавшим без вести, будут продолжаться.

В рамках акции была представлена специальная инсталляция, состоящая из фотографий пропавших без вести граждан Азербайджана, их одежды и конвертов с письмами. Трогательные послания, написанные от имени пропавших без вести, произвели глубокое впечатление на посетителей. Они выразили солидарность с семьями пропавших без вести, оставляя слова поддержки, повязывая памятные ленты и возлагая цветы.

Отметим, что общественное объединение «Семьи пропавших без вести в Карабахе» стало победителем грантового конкурса Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана на 2026 год с проектом «Эхо отсутствия».