В Нахчыване в холодильном складе рухнули стеллажи, есть погибшая

В Нахчыванской Автономной Республике в Шарурском районе в результате несчастного случая в холодильном складе погиб один человек, еще один получил ранения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в селе Ибадулла.

По имеющимся данным, в холодильном складе на территории села рухнули грузовые стеллажи, и два человека остались под грузом картофеля.

В результате происшествия погибла Ругайя Нурали гызы Мамедова (1963 года рождения), а Саида Аскер гызы Заманова (1976 г.р.) получила травмы. Она была госпитализирована в Нахичеванскую республиканскую больницу.

По факту в прокуратуре Шарурского района ведется расследование.