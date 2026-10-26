Ильхам Алиев принял представителя Контртеррористического управления ООН

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполняющего обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было отмечено, что между Азербайджаном и различными структурами ООН налажено плодотворное партнерство, в этом контексте состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества нашей страны с Управлением ООН по вопросам борьбы с терроризмом.

Был высоко оценен вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом на глобальном уровне.

На встрече было подчеркнуто, что предстоящий в Баку Всемирный форум по межкультурному диалогу создаст хорошую возможность для обсуждения актуальных вопросов на глобальном уровне, было отмечено, что авторитет этого мероприятия с каждым годом растет.