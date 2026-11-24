Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Монтенегро - ФОТО
24 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую Премьер-министром Монтенегро Милойко Спаичем.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что Азербайджан и Монтенегро на протяжении многих лет являются друзьями и партнерами, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что между двумя странами сложились отношения высокого уровня.
Глава государства сообщил, что в следующем году Президент Монтенегро совершит официальный визит в нашу страну. Он подчеркнул, что все это свидетельствует о положительной динамике в развитии связей в политической, экономической, инвестиционной и многих других сферах, а также о достижении хороших результатов.
Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Премьер-министра будет успешным и внесет важный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.
Выразив удовлетворение пребыванием в Баку, Премьер-министр Милойко Спаич, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан и Монтенегро на протяжении длительного времени являются друзьями и партнерами в различных форматах. Отметив заинтересованность в развитии отношений с Азербайджаном, гость сказал, что отношения между нашими странами имеют хорошие перспективы.
Милойко Спаич поздравил главу государства с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.
Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан является инициатором мирной повестки в регионе. Он подчеркнул, что наша страна и впредь будет продолжать усилия для укрепления мира и стабильности в регионе.
Премьер-министр сказал, что Азербайджан осуществляет крупные инвестиции в Монтенегро, подчеркнул их положительное влияние на экономику страны.
На встрече также было отмечено наличие возможностей для дальнейшего расширения инвестиционных проектов, реализуемых Азербайджаном в Монтенегро.
Коснувшись вопроса взаимного туристического потока, Милойко Спаич отметил, что многочисленные азербайджанские туристы чувствуют себя комфортно в Монтенегро, а туристы из Монтенегро – в Азербайджане.
Гость выразил признательность главе государства за все это.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с инфраструктурными проектами, энергоснабжением, сотрудничеством в рамках международных организаций.