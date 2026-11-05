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Армения и Турция начали напрямую оформлять взаимную торговлю

Редакция 1news11:15 - Сегодня
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Армения и Турция начали напрямую оформлять взаимную торговлю

Взаимная торговля Армении и Турции начала оформляться напрямую.

Об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян в ходе обсуждений проекта госбюджета на 2027 год на уровне парламентских комиссий.

Физически, разумеется, товары между двумя странами продолжают перевозиться через третьи страны (в основном через Грузию — ред.). Новость в том, что ранее эта торговля и технически, на таможне, оформлялась на третьи страны, а сейчас оформляется напрямую, добавил министр.

"Что касается границы, то, как я не раз заявлял ранее, процесс созрел настолько, что в любой момент мы можем перейти к открытию границы и установлению дипломатических связей", — добавил Мирзоян.

Он добавил, что продолжаются действия по укреплению сложившегося мира с Азербайджаном, включая двустороннюю торговлю и открытие территории для транзита товаров. Глава МИД Армении выразил уверенность, что с открытием маршрута TRIPP азербайджанские грузы тоже начнут проходить через территорию Армении.

Источник: Sputnik Армения

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