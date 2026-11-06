 Пашинян: Армения и Турция в ближайшем будущем установят дипломатические отношения | 1news.az | Новости
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Пашинян: Армения и Турция в ближайшем будущем установят дипломатические отношения

Редакция 1news11:45 - Сегодня
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Пашинян: Армения и Турция в ближайшем будущем установят дипломатические отношения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Армения и Турция в ближайшем будущем установят дипломатические отношения.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы участников третьего Всемирного армянского саммита 2026.

Один из участников поинтересовался тем, что существует мнение, «что Турция не признает территориальную целостность республики».

«Конечно, Армения и Турция еще не установили дипломатические отношения, однако я убежден, что в ближайшем будущем эти отношения будут установлены с признанием территориальной целостности, суверенитета и границ друг друга», — сказал Пашинян.

«Думаю, это факт, который мы должны зафиксировать, во всяком случае, у меня нет подобных опасений, и нет ни одного объективного факта, который свидетельствовал бы о наличии такой проблемы», — добавил он.

Источник: Sputnik-Армения

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