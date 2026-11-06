 В Азербайджане пройдут военные шествия ко Дню Победы и Дню Государственного флага - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Азербайджане пройдут военные шествия ко Дню Победы и Дню Государственного флага - ФОТО

Редакция 1news12:00 - Сегодня
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В Азербайджане пройдут военные шествия ко Дню Победы и Дню Государственного флага - ФОТО

Согласно плану, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики, по случаю 8 Ноября — Дня Победы в различных районах Баку состоятся показательные выступления военных оркестров, а по случаю 9 Ноября — Дня Государственного флага в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Ханкенди и Нахчыване будут организованы шествия в сопровождении военных оркестров по центральным улицам, проспектам и площадям городов.

Как передаёт АПА, об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что 8 ноября с 16:00 до 18:00 военные оркестры выступят в следующих местах:

- Парк Гейдара Алиева (перед Дворцом Гейдара Алиева);
- Филармонический сад;
- Площадь Фонтанов;
- Парк Кёроглу;
- Парк Сахиль;
- Парк Офицеров.

9 ноября с 11:00 до 13:00 военнослужащие пройдут маршем по следующим маршрутам:

В Баку:

- Дворец Гейдара Алиева — проспект Бюльбюля — Киноцентр «Низами» — проспект Нефтяников — площадь Азадлыг — Морской вокзал;

- Аллея шехидов — комплекс «Пламенные башни» — парк Чемберекенд — станция метро «Ичеришехер» — Крепостные ворота Ичеришехер — Азербайджанский государственный театр кукол — круг Азнефть — памятник Бахраму Гуру;

- Памятник Нариману Нариманову — Центральный парк — Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр — Зимний парк — Дворец Гейдара Алиева — Центральный банк Азербайджанской Республики — торговый центр «28 Mall»;

- Спортивно-развлекательный центр «Olympic Star» — улица Самеда Вургуна — Парк Офицеров — Бакинский государственный цирк — Дворец Гейдара Алиева — памятник Имадеддину Насими — проспект Нефтяников;

- Парк Г. Мусабекова — улица Абдуррагим-бека Ахвердиева — проспект Гусейна Джавида — парк Гусейна Джавида — Парламентский проспект — Аллея шехидов.

В Сумгайыте, Гяндже, Ханкенди и Нахчыване шествия пройдут по центральным улицам и проспектам городов.

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