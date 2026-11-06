В Астане начался саммит Акабского процесса

В Астане проходит саммит Акабского процесса по вопросам безопасности в сфере искусственного интеллекта.

В мероприятии принимают участие президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, король Иордании, спикер парламента Азербайджана, глава МИД Кыргызстана, а также другие официальные лица.

Акабский процесс — международная инициатива по противодействию терроризму и насильственному экстремизму, выдвинутая королём Иордании Абдаллой II в 2015 году. Площадка объединяет глав государств, представителей спецслужб, военных ведомств и международных организаций для обсуждения актуальных угроз и выработки совместных мер реагирования.

Источник: Aqorda