На вершине истории: Азербайджан в эпоху великих побед

«Эта Победа останется с нами навсегда. Азербайджанский народ и впредь будет жить как народ-победитель, а Азербайджанское государство – как государство-победитель», - Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

История не знает сослагательного наклонения, но она знает триумфы, которые меняют саму логику времени.

Азербайджан сделал то, что казалось невозможным в современной геополитической практике - за счет собственных сил, воли и стратегического расчета он поставил абсолютную, исчерпывающую точку в многолетнем конфликте.

Вторая Карабахская война - это была не просто военная победа, это был триумф восстановления исторической справедливости и международного права.

Архитектура большой стратегии

Любая великая победа рождается задолго до первого выстрела – в долгих годах глубокого политического предвидения, стратегического экономического планирования и усиления государственных институтов. Баку делал ставку на прагматику: доходы от масштабных энергетических проектов направлялись на стремительное развитие экономики и укрепление государственности.

Экономическая мощь закономерно трансформировалась в военную силу. Азербайджан не просто закупал вооружения - он перестраивал всю военную машину по стандартам XXI века.

Как отмечают американские исследователи, полковник в отставке Лиам Коллинз и майор Джон Спенсер - авторы фундаментального труда «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа» (The War for Karabakh: Strategy, Technology, and Victory) - победа Баку стала результатом многолетних институциональных реформ, тонкого планирования и глубокого освоения концепции современных боевых систем. Здесь сошлись воедино маскировка позиций, рассредоточение сил, филигранная координация различных родов войск и умение перехватывать инициативу там, где противник не ждал.

Победа в войне…

Сегодня авторитетные западные военные эксперты - от генералов Дэвида Петреуса и Герберта Макмастера до профессора Стивена Биддла - сходятся в одном: поверхностный взгляд на 44-дневную войну как исключительно на «войну беспилотников» глубоко ошибочен. Роль технологий не оспаривается – они, конечно, были эффективным инструментом, но инструмент мертв без руки мастера.

За триумфом стояло не «железо», а живая воля азербайджанского солдата и офицера. Это его мужество, его способность штурмовать неприступные крутые склоны в горах и выдерживать беспрецедентное напряжение определяло исход каждого часа войны. В этом пламени проявилось монолитное единство трех начал: стратегического руководства Верховного главнокомандующего, беспримерного героизма Армии и несгибаемой воли Народа. Президент Ильхам Алиев держал под жестким личным контролем каждый стратегический узел операции, а его регулярные обращения к народу в дни войны стали мощнейшим фактором мобилизации всей нации, превратив тыл и фронт в единый монолит.

Мировая военная история пополнилась новыми главами благодаря детально просчитанной операции «Железный кулак». Военные операции в направлениях Гадрута, Физулинского, Зангиланского, Губадлинского районов, бои за Шушу, антитеррористические мероприятия 2023 года - военные аналитики до сих пор изучают то, как Азербайджанская армия сочетала классические принципы общевойскового боя с новаторскими методами.

Одними из самых ярких примеров военного искусства были филигранные маневры по дезориентации противника. Когда фронтальные удары упирались в глубоко эшелонированную оборону армянских сил, пытавшихся закрепиться на высотах, Азербайджанская армия мастерски переключала вектор усилий, заставляя врага гадать о главном ударе и перебрасывать резервы в ложные точки. Использование нестандартных тактических решений сломало всю логику обороны противника. Не умевший маневрировать в условиях современных динамичных столкновений и зажатый в тисках грамотного планирования, враг оказался дезориентирован и деморализован.

Майор Джон Спенсер, соавтор книги «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа» так характеризует эту тактику Азербайджанской армии: «Продолжая боевые действия на различных направлениях, Азербайджанская армия в отдельных случаях, когда не удавалось прорвать линию обороны, переходила к альтернативным планам. С этой точки зрения операция по дезориентации, направленная на то, чтобы убедить противника в нанесении главного удара на ложном направлении, привлекает особое внимание. Подход, примененный в Карабахе, показывает, насколько масштабными и многогранными могут быть дезориентирующие операции в современной военной истории. Результат операции сыграл важную роль с точки зрения отвлечения внимания противника от главного направления, влияния на дислокацию его оборонительных сил и создания условий для военных действий на других направлениях».

«Неподготовленность вооруженных сил Армении к ведению боев в городских условиях и неспособность правильно спланировать контратаки ослабили их оборонительные возможности. Перед стремительным продвижением Азербайджанской армии армянские силы вместо обороны городов в основном предпочитали дислоцироваться в горной местности и за пределами населенных пунктов», - указывает другой соавтор, полковник Армии США в отставке Лиам Коллинз. В качестве одного из примеров эксперт привел контратаки армянских сил в направлении Гадрута, которые, по его мнению, также выявили серьезные недостатки: «Стремясь не допустить потери Гадрута, армянская сторона вводила свои подразделения в бой поэтапно. Однако в ходе контратак они оказывались под ударами азербайджанской армии на открытых горных дорогах и артиллерийских позициях, что еще больше осложняло их положение. Это ускорило отступление армянских сил и создало условия для более быстрого освобождения территорий азербайджанской армией».

…и в Мире

Уникальность азербайджанской стратегии раскрывается и на постконфликтном этапе: государство-победитель протянуло руку мира первым, и раньше, чем кто-либо ожидал. Именно Азербайджан стал архитектором устойчивого мира и стабильности в регионе. Именно Баку выступил инициатором мирного процесса, сформулировав повестку и предложив логику долгосрочного мира.

Одержать победу на поле боя - сложнейшая задача, но проявить политическую мудрость и вынудить противника принять новые реалии за столом переговоров, где фундамент и ключевые положения мирного соглашения формировались непосредственно в Баку, - показатель высочайшего уровня стратегического руководства.

Пока дипломаты согласовывают детали будущего, на земле разворачивается масштабное созидание. Карабах и Восточный Зангезур поднимаются из руин с невероятной скоростью. Масштаб этой работы поражает воображение: государство фактически в одиночку, без внешней помощи, сталкиваясь с колоссальной минной опасностью на территории, сопоставимой по площади с целым государством вроде Ливана, ведет тотальное разминирование, строит современные магистрали, аэропорты, умные села и города. Возвращение бывших вынужденных переселенцев к родным очагам - это живое свидетельство того, что победа была одержана ради мирной жизни будущих поколений.

Мы живем в эпоху самого сильного Азербайджана за последние двести лет. Аналитики называют страну «средней державой» (middle power) - государством, обладающим не просто региональным влиянием, а реальным субъектным весом, способным формировать правила игры, защищать свои интересы и обеспечивать безопасность на собственных условиях.

Этот стратегический статус опирается на непрерывный динамизм развития. Армейские реформы вышли на новый качественный уровень: сформированы элитные подразделения коммандос, а сам Азербайджан из импортера технологий уверенно трансформировался в экспортера современного оружия, чья продукция доказывает свою эффективность в реальных условиях.

Такая сила подкреплена не только цифрами экономического роста или масштабами промышленного потенциала - она держится на исторической памяти, на силе духа, на нерушимом единстве лидера, народа и армии, которые доказали: для сплоченной нации любые преграды превращаются в ступени к великой победе. Азербайджан написал и пишет свою историю сам - от первой до последней победной строки.