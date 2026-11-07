В посольстве Азербайджана в Индонезии прошло мероприятие по случаю Дня Победы
Посольство Азербайджана в Индонезии организовало мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении посольства в соцсети Х.
В ходе мероприятия почтили светлую память шехидов, отдав дань уважения их мужеству и самоотверженности, а также отметили стойкость и единство азербайджанского народа.
В приеме приняли участие генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Чем Видья, руководство Молодежного форума ОИС в Индонезии, главы дипломатических миссий, представители азербайджанской общины, медиа и гости.
🇦🇿 Embassy hosted a reception marking 8 November – Victory Day of Azerbaijan, commemorating this historic day and celebrating the courage, resilience and unity of our people. We pay tribute to the cherished memory of our martyrs, honouring their sacrifice with deepest respect and gratitude. We extend our sincere gratitude to H.E. Dr. Chem Widhya, AIPA Secretary-General, the leadership of OIC Youth Indonesia, Heads of Diplomatic Missions, our dear compatriots, media representatives, and all other distinguished guests for joining us and sharing the joy and pride of this historic occasion. #Azerbaijan #8November #VictoryDay — AzEmbIndonesia (@AzEmbIndonesia) November 7, 2026