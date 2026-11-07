 Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского центра профобразования | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского центра профобразования

Редакция 1news10:15 - Сегодня
Читать на других языках:English
Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского центра профобразования

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта Шушинского государственного центра профессионального образования.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства о созданных условиях.

Было отмечено, что по заказу министерства капитальный ремонт в Шушинском государственном центре профессионального образования начался в марте 2025 года.

Двухэтажное учебное здание на 360 мест включает в себя 9 мастерских, 3 учебно-производственных участка, мастерскую по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов, 5 учебных кабинетов, кабинет рисования, лаборатории физики и химии, лаборантскую, кабинеты информатики и военной подготовки, а также столовую.

В пятиэтажном общежитии Шушинского государственного центра профессионального образования расположены актовый зал, участок технического творчества, мастерские, библиотека, в том числе электронная библиотека, учебные и спальные помещения, комнаты отдыха и фитнеса, объект общественного питания.

Следует отметить, что одним из важных направлений государственной политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, является развитие человеческого капитала и формирование современной образовательной инфраструктуры. В последние годы в стране построены сотни новых школьных зданий, проведен капитальный ремонт действующих учебных заведений, которые также оснащены новейшим технологическим оборудованием. Это открыло широкие возможности для обеспечения молодого поколения качественным образованием, отвечающим высоким стандартам. В этом контексте Шушинский государственный центр профессионального образования имеет большое значение. Центр станет важной площадкой для подготовки местных квалифицированных кадров, профессиональных специалистов, которые будут принимать активное участие в развернувшихся в регионе восстановительных и созидательных работах.

Поделиться:
428

Актуально

Мнение

На вершине истории: Азербайджан в эпоху великих побед

Политика

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

Общество

В Баку из-за непогоды снижен скоростной режим на ключевых автомагистралях

Общество

В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой ...

Политика

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы

Что произошло между Исой Габиббейли и Рамизом Мехтиевым?

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль "Зикра: ночь воспоминаний"

В России сообщили о передаче Китаем Ирану данных об аэропортах Азербайджана

Сабина Алиева вновь избрана омбудсменом Азербайджана

Иран признал ВМС и ВВС Великобритании террористическими организациями

Последние новости

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов

Сегодня, 13:05

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы

Сегодня, 13:00

В Ереване призвали разделить культурную память и госполитику в отношении соседних стран

Сегодня, 12:52

Что произошло между Исой Габиббейли и Рамизом Мехтиевым?

Сегодня, 12:42

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

Сегодня, 12:23

В Баку из-за непогоды снижен скоростной режим на ключевых автомагистралях

Сегодня, 12:10

США объявили о вознаграждении в $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана

Сегодня, 12:05

В Лондоне отмечен 8 ноября — День Победы

Сегодня, 11:57

Заложены фундаменты Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета

Сегодня, 11:40

Открылось отделение скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета

Сегодня, 11:35

Центры ASAN xidmət и ASAN kommunal не будут работать 8–9 ноября

Сегодня, 11:20

На вершине истории: Азербайджан в эпоху великих побед

Сегодня, 11:00

Формула власти: между человеком и историей

Сегодня, 10:50

Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду

Сегодня, 10:32

Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского центра профобразования

Сегодня, 10:15

Трамп анонсировал кадровые перестановки в своем кабинете по итогам выборов

Сегодня, 10:15

Человек, который любил Нефтяные Камни

Сегодня, 10:00

В посольстве Азербайджана в Индонезии прошло мероприятие по случаю Дня Победы

Сегодня, 09:45

США, Азербайджан и Армения переходят к практической фазе реализации маршрута TRIPP

Сегодня, 09:20

Азербайджан после Победы: становление сильного государства

Сегодня, 09:00
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18