В Лондоне отмечен 8 ноября — День Победы

В Королевском колледже Лондона состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы, на тему «Наследие единства: молодежный диалог ради совместного воздействия».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано Платформой азербайджанских студентов и выпускников (ASAP) при поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики. В нем приняли участие обучающиеся в Великобритании азербайджанские студенты, молодые специалисты и представители диаспоры, в том числе профессор Кембриджского университета, видный азербайджанский ученый Гариб Муршудов.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Великобритании Эльин Сулейманов поздравил соотечественников с Днем Победы и рассказал об исключительном значении этой даты в современной истории Азербайджана.

Он подчеркнул, что историческая Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, стала возможной благодаря героизму наших шехидов и гази, единству и солидарности азербайджанского народа. Отмечалось, что День Победы символизирует не только военную победу, но и национальную гордость, восстановление исторической справедливости. Дипломат с глубоким уважением почтил светлую память шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Отметив, что Победа возлагает на всех большую ответственность, Э. Сулейманов подчеркнул важность того, чтобы каждый азербайджанец, особенно молодежь, достойно представлял свою страну и вносил вклад в ее развитие.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями о возможностях международного сотрудничества молодежи, перспективах получения образования и построения карьеры за рубежом, а также роли молодых азербайджанцев в представлении страны на международной арене.

В выступлениях были затронуты возможности и трудности, с которыми сталкиваются азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом, и пути профессионального развития.

На мероприятии, модератором которого выступила представитель ASAP в Лондоне Сабина Абышева, подчеркивалась важность укрепления связей между молодыми людьми и их активного участия в совместных инициативах.