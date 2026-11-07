 В Лондоне отмечен 8 ноября — День Победы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

В Лондоне отмечен 8 ноября — День Победы

Редакция 1news11:57 - Сегодня
Читать на других языках:English
В Лондоне отмечен 8 ноября — День Победы

В Королевском колледже Лондона состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы, на тему «Наследие единства: молодежный диалог ради совместного воздействия».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано Платформой азербайджанских студентов и выпускников (ASAP) при поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики. В нем приняли участие обучающиеся в Великобритании азербайджанские студенты, молодые специалисты и представители диаспоры, в том числе профессор Кембриджского университета, видный азербайджанский ученый Гариб Муршудов.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Великобритании Эльин Сулейманов поздравил соотечественников с Днем Победы и рассказал об исключительном значении этой даты в современной истории Азербайджана.

Он подчеркнул, что историческая Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, стала возможной благодаря героизму наших шехидов и гази, единству и солидарности азербайджанского народа. Отмечалось, что День Победы символизирует не только военную победу, но и национальную гордость, восстановление исторической справедливости. Дипломат с глубоким уважением почтил светлую память шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Отметив, что Победа возлагает на всех большую ответственность, Э. Сулейманов подчеркнул важность того, чтобы каждый азербайджанец, особенно молодежь, достойно представлял свою страну и вносил вклад в ее развитие.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями о возможностях международного сотрудничества молодежи, перспективах получения образования и построения карьеры за рубежом, а также роли молодых азербайджанцев в представлении страны на международной арене.

В выступлениях были затронуты возможности и трудности, с которыми сталкиваются азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом, и пути профессионального развития.

На мероприятии, модератором которого выступила представитель ASAP в Лондоне Сабина Абышева, подчеркивалась важность укрепления связей между молодыми людьми и их активного участия в совместных инициативах.

Поделиться:
270

Актуально

Мнение

На вершине истории: Азербайджан в эпоху великих побед

Политика

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

Общество

В Баку из-за непогоды снижен скоростной режим на ключевых автомагистралях

Общество

В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой ...

Политика

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы

Что произошло между Исой Габиббейли и Рамизом Мехтиевым?

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Российское ведомство поможет обновить объекты по ремонту бронетехники армии Азербайджана

В России сообщили о передаче Китаем Ирану данных об аэропортах Азербайджана

Иран признал ВМС и ВВС Великобритании террористическими организациями

Азербайджан объявил 14 граждан Ирана персонами нон грата - СПИСОК

Последние новости

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов

Сегодня, 13:05

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы

Сегодня, 13:00

В Ереване призвали разделить культурную память и госполитику в отношении соседних стран

Сегодня, 12:52

Что произошло между Исой Габиббейли и Рамизом Мехтиевым?

Сегодня, 12:42

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

Сегодня, 12:23

В Баку из-за непогоды снижен скоростной режим на ключевых автомагистралях

Сегодня, 12:10

США объявили о вознаграждении в $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана

Сегодня, 12:05

В Лондоне отмечен 8 ноября — День Победы

Сегодня, 11:57

Заложены фундаменты Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета

Сегодня, 11:40

Открылось отделение скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета

Сегодня, 11:35

Центры ASAN xidmət и ASAN kommunal не будут работать 8–9 ноября

Сегодня, 11:20

На вершине истории: Азербайджан в эпоху великих побед

Сегодня, 11:00

Формула власти: между человеком и историей

Сегодня, 10:50

Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду

Сегодня, 10:32

Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского центра профобразования

Сегодня, 10:15

Трамп анонсировал кадровые перестановки в своем кабинете по итогам выборов

Сегодня, 10:15

Человек, который любил Нефтяные Камни

Сегодня, 10:00

В посольстве Азербайджана в Индонезии прошло мероприятие по случаю Дня Победы

Сегодня, 09:45

США, Азербайджан и Армения переходят к практической фазе реализации маршрута TRIPP

Сегодня, 09:20

Азербайджан после Победы: становление сильного государства

Сегодня, 09:00
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18