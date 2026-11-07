 Открылось отделение скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Открылось отделение скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета

Редакция 1news11:35 - Сегодня
Читать на других языках:English
Открылось отделение скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и генеральный директор университетской клиники Самир Бабаев проинформировали главу государства о созданных здесь условиях.

Было сообщено, что в рамках работ, проведенных в соответствии с утвержденным архитектурно-планировочным решением, были реконструированы существующие инженерно-коммуникационные системы, деятельность отделения организована с учетом современных требований.

В целях эффективной организации приема, обследования и лечения пациентов в отделении скорой медицинской помощи созданы функциональные зоны, отвечающие современным требованиям. Здесь имеются реанимационный и педиатрический секторы, палаты, помещения для хранения лекарств и служебные помещения для организации медицинских услуг и повседневной деятельности. Оснащение отделения соответствующим медицинским оборудованием и современными инженерно-коммуникационными системами позволяет расширить его функциональные возможности и обеспечивать эффективную организацию медицинских услуг. Для транспортировки пациентов, прошедших первичную оценку состояния, в другие учреждения в соответствии с медицинскими показаниями имеются автомобили скорой медицинской помощи, оснащенные возможностями для проведения реанимации и интенсивной терапии.

В настоящее время клиника располагает 70 стационарными койками, в том числе пятью реанимационными. Кроме того, в отделении скорой помощи предусмотрено 19 коек и оборудовано пять операционных залов. Таким образом, клиника сможет одновременно оказывать медицинскую помощь 70 стационарным пациентам и 19 пациентам, поступившим в отделение скорой помощи.

Согласно плану развития на 2027 год прогнозируется, что в медицинском учреждении будут работать в общей сложности 230–250 сотрудников.

Основная миссия университетской клиники заключается не только в оказании медицинских услуг, но и в ее развитии в качестве многопрофильного медицинского центра, объединяющего современное медицинское образование, клиническую практику и, в перспективе, научно-исследовательскую деятельность.

Поделиться:
301

Актуально

Мнение

На вершине истории: Азербайджан в эпоху великих побед

Политика

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

Общество

В Баку из-за непогоды снижен скоростной режим на ключевых автомагистралях

Общество

В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой ...

Политика

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы

Что произошло между Исой Габиббейли и Рамизом Мехтиевым?

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В России сообщили о передаче Китаем Ирану данных об аэропортах Азербайджана

Эрдоган рассказал о планах посетить Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана во время пролета над страной - ВИДЕО

В МИД Азербайджана поздравили Алжир по случаю Дня революции

Последние новости

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдаме предприятия по производству ортопедических матрасов

Сегодня, 13:05

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Агдамской районной центральной больницы

Сегодня, 13:00

В Ереване призвали разделить культурную память и госполитику в отношении соседних стран

Сегодня, 12:52

Что произошло между Исой Габиббейли и Рамизом Мехтиевым?

Сегодня, 12:42

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

Сегодня, 12:23

В Баку из-за непогоды снижен скоростной режим на ключевых автомагистралях

Сегодня, 12:10

США объявили о вознаграждении в $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана

Сегодня, 12:05

В Лондоне отмечен 8 ноября — День Победы

Сегодня, 11:57

Заложены фундаменты Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета

Сегодня, 11:40

Открылось отделение скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета

Сегодня, 11:35

Центры ASAN xidmət и ASAN kommunal не будут работать 8–9 ноября

Сегодня, 11:20

На вершине истории: Азербайджан в эпоху великих побед

Сегодня, 11:00

Формула власти: между человеком и историей

Сегодня, 10:50

Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду

Сегодня, 10:32

Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского центра профобразования

Сегодня, 10:15

Трамп анонсировал кадровые перестановки в своем кабинете по итогам выборов

Сегодня, 10:15

Человек, который любил Нефтяные Камни

Сегодня, 10:00

В посольстве Азербайджана в Индонезии прошло мероприятие по случаю Дня Победы

Сегодня, 09:45

США, Азербайджан и Армения переходят к практической фазе реализации маршрута TRIPP

Сегодня, 09:20

Азербайджан после Победы: становление сильного государства

Сегодня, 09:00
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18