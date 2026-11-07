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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

Редакция 1news12:23 - Сегодня
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции Ханкендинского стадиона.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов проинформировал главу государства о созданных на стадионе условиях.

Было отмечено, что Ханкендинский городской стадион был сдан в пользование в 1956 году. В 2023 году в результате антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана, город Ханкенди был освобожден от армянской оккупации. После этого началась капитальная реконструкция стадиона.

Капитально отремонтированный Ханкендинский городской стадион создан по стандартам УЕФА 3-й категории. Территория стадиона расширена до 3,39 гектара.

Общее количество зрительских мест на стадионе составляет 8554. Из них 8214 – стандартные места, а 251 – места для специальных гостей. Кроме того, 59 мест предусмотрены для СМИ, 30 – для людей с ограниченными физическими возможностями.

На футбольном поле размером 105 на 68 метров уложено искусственное травяное покрытие. По периметру поля оборудована легкоатлетическая зона с беговыми дорожками для дистанций 100 и от 200 до 10 тыс. метров. Кроме того, предусмотрены специальные зоны для бега с препятствиями, прыжков в длину и других легкоатлетических дисциплин.

На стадионе имеются помещения для футболистов и технического персонала, а также для судей, тренеров, представителей медиа, конференц-зал, медпункт.

Открытие Ханкендинского городского стадиона после капитального ремонта является наглядным примером заботы государства о спорте в Азербайджане. Реализация этого проекта имеет большое значение с точки зрения развития спортивной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, а также наглядно демонстрирует внимание, которое уделяется спорту и воспитанию здорового молодого поколения в Азербайджане. Создание олимпийских спортивных комплексов, стадионов и других современных спортивных объектов в регионах страны еще больше укрепляет авторитет Азербайджана в мире как спортивной державы. Неслучайно сегодня наша страна успешно принимает престижные международные спортивные соревнования. Авторитетные международные спортивные организации проявляют интерес к проведению своих мероприятий именно в Азербайджане. В этом контексте можно отметить впервые организованные в нашей стране чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15), а также чемпионат мира по футболу среди молодежных команд до 20 лет (FIFA U-20 World Cup), который состоится в следующем году.

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