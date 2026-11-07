Президент Турции поздравил азербайджанского коллегу с Днем Победы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил руководителю Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Победы.



Текст послания опубликован на официальном сайте президента АР.



В письме говорится:



«Господин Президент, дорогой Брат.

По случаю шестой годовщины Дня Победы, в результате которой обрели свободу находившиеся тридцать лет под оккупацией древние земли Азербайджана, от имени своего народа и от себя лично передаю самые искренние поздравления Вам и всем моим азербайджанским братьям и сестрам.

Справедливая борьба Азербайджана, увенчанная Великой Победой, стала источником гордости и для всего Тюркского мира. Быстрое продвижение процесса восстановления и возрождения освобожденных от оккупации территорий вызывает у всех нас чувство гордости.

Я полностью уверен, что, опираясь на силу наших неразрывных уз дружбы и братства, основанных на концепции «Одна нация, два государства», которые мы подняли на самый высокий уровень Шушинской декларацией, мы и впредь будем работать в условиях тесного сотрудничества и солидарности как в двусторонних отношениях, так и на международной арене.

В результате нашей скоординированной работы по установлению прочного мира, спокойствия и стабильности в регионе Южный Кавказ теперь известен не как регион конфликтов и нестабильности, а как регион сотрудничества и развития.

Прошу у Всевышнего упокоения душ наших героических шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость Родины, с уважением и почтением чту их светлую память, выражаю признательность нашим гази.

Дорогой Брат, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу — благополучного и мирного будущего, и передаю самые искренние пожелания».