Джейхун Байрамов: Победа Азербайджана — воплощение единства нашего народа
Благодаря решительному руководству президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и героизму доблестной Азербайджанской армии шесть лет назад была восстановлена территориальная целостность нашей Родины, историческая справедливость одержала победу.
Как сообщает 1news.az, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, эта блестящая победа является воплощением единства азербайджанского народа, его национальной воли и непоколебимой решимости в деле государственного строительства.
«С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, которые, отдав свои жизни за Родину, навечно вписали свои имена в нашу славную историю, склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью наших гази и участников войны. С Днем Победы!» — говорится в публикации.
6 il əvvəl, Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi və rəşadətli Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində vətənimizin ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş, tarixi ədalət zəfər çalmışdır. Bu parlaq zəfər xalqımızın birliyinin, milli iradəsinin və sarsılmaz dövlətçilik əzminin təcəssümüdür. Vətən uğrunda canlarından keçərək adlarını şanlı tariximizə əbədi həkk etmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, qazilərimizin və müharibə iştirakçılarımızın qəhrəmanlığı və fədakarlığı qarşısında baş əyirik. Zəfər Günümüz mübarək! 🇦🇿🇦🇿🇦🇿 #Azərbaycan #8Noyabr #ZəfərGünü #Azerbaijan #8November #VictoryDay — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) November 8, 2026