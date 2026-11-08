 МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

Редакция 1news10:45 - Сегодня
Читать на других языках:English
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.

Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.

"В шестую годовщину освобождения Карабаха от всей души поздравляем братский азербайджанский народ и государство с Днем Победы.

С глубоким уважением и почтением чтим память всех героев, отдавших жизни за родную землю", - говорится в публикации.

Поделиться:
246

Актуально

Мнение

Сегодня День города Шуша

Общество

Турецкие болельщики напали на ринге в Стамбуле на боксера с азербайджанскими ...

Мнение

Сила государства, воля лидера и подвиг солдата - формула азербайджанской Победы

Общество

В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой ...

Политика

Премьер Пакистана считает 8 Ноября историческим свидетельством мужества азербайджанского народа

МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

Джейхун Байрамов: Победа Азербайджана — воплощение единства нашего народа

МИД Азербайджана: День Победы — это символ нашей национальной солидарности и веры в будущее

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Сабина Алиева вновь избрана омбудсменом Азербайджана

Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Российское ведомство поможет обновить объекты по ремонту бронетехники армии Азербайджана

Администрация Президента Турции опровергла сообщения о сносе бюста Гейдара Алиева в парке в Шишли

Последние новости

Премьер Пакистана считает 8 Ноября историческим свидетельством мужества азербайджанского народа

Сегодня, 11:43

Турецкие болельщики напали на ринге в Стамбуле на боксера с азербайджанскими корнями

Сегодня, 11:25

Сила государства, воля лидера и подвиг солдата - формула азербайджанской Победы

Сегодня, 11:00

МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

Сегодня, 10:45

PASHA Holding предоставил праздничные подарки детям шехидов по случаю Дня Победы

Сегодня, 10:34

Совет прессы: Азербайджанские журналисты также внесли свой вклад в достижение Победы

Сегодня, 10:20

«Победа — это доверие, которое мы должны оправдать перед памятью наших шехидов и заботой о ветеранах» — Эльвин Гусейнов в гостях Life FM

Сегодня, 10:00

Джейхун Байрамов: Победа Азербайджана — воплощение единства нашего народа

Сегодня, 09:51

МИД Азербайджана: День Победы — это символ нашей национальной солидарности и веры в будущее

Сегодня, 09:35

Мехрибан Алиева: Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие

Сегодня, 09:20

Сегодня День города Шуша

Сегодня, 09:00

Азербайджан празднует День Победы

Сегодня, 00:00

Париж снова кипит: 46 000 недовольных французов вышли на протесты против роста цен - ВИДЕО

07 / 11 / 2026, 23:40

Трамп поручил Минюсту расследовать деятельность демократов после их угрозы импичментом

07 / 11 / 2026, 23:20

Голубь мира меняет оперение, но из-под перьев виден камуфляж

07 / 11 / 2026, 23:00

В Турции раскрыли программу визита Эрдогана в Азербайджан

07 / 11 / 2026, 22:40

Таксист убил жену и шестерых её родственников после неудачной смены

07 / 11 / 2026, 22:20

Фонтан Висенте Травера на площади Испании в Севилье окрасился в цвета флага Азербайджана

07 / 11 / 2026, 22:00

Во Франции в субботних демонстрациях приняли участие почти 150 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

07 / 11 / 2026, 21:40

Число погибших при стрельбе в Кракове возросло до шести, ранены 15 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

07 / 11 / 2026, 21:29
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18