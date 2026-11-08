Премьер Пакистана считает 8 Ноября историческим свидетельством мужества азербайджанского народа
8 Ноября стало историческим свидетельством мужества, решимости и самоотверженности азербайджанского народа, которому удалось восстановить территориальную целостность страны после почти трех десятилетий.
Как сообщает 1news.az, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в социальной сети X.
"В шестую годовщину Дня Победы выражаю самые теплые поздравления моему дорогому брату, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также храброму и братскому народу Азербайджана. Пакистан гордился тем, что стоял рядом с Азербайджаном в тот период, и всегда будет поддерживать его. Парад в честь Дня Победы, состоявшийся в прошлом году в Баку, в котором я имел честь принять участие вместе с президентом Ильхамом Алиевым, наглядно продемонстрировал нерушимые узы дружбы между нашими народами", - отметил он.
Премьер также пожелал Азербайджану дальнейшего развития и новых успехов, а Южному Кавказу - двигаться к прочному миру и общему процветанию.
On the sixth anniversary of Victory Day, I extend my warmest felicitations to my dear brother, President @presidentaz Ilham Aliyev, and to the brave and brotherly people of Azerbaijan. November 8 stands as a historic testament to the courage, resolve and sacrifice of the Azerbaijani nation, which restored its territorial integrity after nearly three decades. We pay heartfelt tribute to the martyrs whose sacrifices made this triumph possible. Pakistan was proud to stand with Azerbaijan then, and we stand with Azerbaijan always. Last year's Victory Day Parade in Baku, where I had the honour of joining President Aliyev, captured the unbreakable bond between our nations. May Azerbaijan continue to rise from strength to strength, and may the South Caucasus move toward lasting peace and shared prosperity. Zəfər Günün mübarək! 🇵🇰🤝🇦🇿 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) November 8, 2026