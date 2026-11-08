Президент: В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества

В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

Подчеркнув, что Армения создала на оккупированных территориях несколько укреплений, в некоторых местах было возведено 6-7 линий обороны, а все территории были заминированы, глава государства отметил: «Колючая проволока, укрепления, выгодные позиции, холмы, горы – все это создавало для нас большие трудности. Армянская сторона была уверена, что Азербайджан не сможет освободить свои земли военным путем или же что кто-то не позволит нам это сделать. Они просчитались, и азербайджанский народ еще раз продемонстрировал всему миру свое величие».