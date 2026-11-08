Президент: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов

Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов. Азербайджанство – это философия, объединяющая всех наших граждан. Азербайджанство – это идеология, ведущая нас вперед.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

«В Азербайджане все этнические группы, представители всех религий живут как одна семья, и нас объединяют гражданская солидарность и идеология азербайджанства. Это наша национальная идея. Хочу еще раз сказать, что это путь, ведущий в будущее», – подчеркнул глава государства.