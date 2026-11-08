Эрдоган отправился в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился с визитом в Азербайджан.

Президента Эрдогана сопровождает его супруга Эмине Эрдоган, а также глава МИД Хакан Фидан, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, глава Национальной разведывательной организации (МИТ) Ибрагим Калын, глава Управления по связям при Президенте Бурханеттин Дуран, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, заместитель председателя партии АКР и глава Департамента по связям с тюркскими государствами Кюршад Зорлу, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым.

Целью визита является участие в праздновании Дня Победы в Азербайджане.

В ходе визита запланирована встреча президента Турции с главой Азербайджанского государства Ильхамом Алиевым. На встрече будут обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Источник: TRT Haber