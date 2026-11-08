Стало известно место, где будет расположен Музей Победы в Ханкенди

Стало известно место, где будет расположен Музей Победы в городе Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

«Я обращаюсь с этим поздравлением в Ханкенди, стоя перед Триумфальной аркой. Это вторая Триумфальная арка, воздвигнутая в честь нашей славной Победы. Первая была воздвигнута в Баку, а вторая – здесь, в Ханкенди. Рядом с Триумфальной аркой в Баку также действует Музей Победы. В нем выгравированы имена всех наших шехидов. В Ханкенди тоже будет Музей Победы. Работы по созданию Музея Победы находятся уже на заключительной стадии. Он будет расположен в здании бывшей исполнительной власти, которое когда-то было колыбелью агрессии, оккупационной политики против Азербайджана. Это было логовом дьявола», — отметил глава государства.