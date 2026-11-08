МВД Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы
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Министерство внутренних дел Турции поздравило Азербайджан по случаю 8 Ноября — Дня Победы.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице турецкого ведомства в социальной сети X.
«С Днем Победы, дорогой Азербайджан!
Великая Победа, вошедшая в историю благодаря освобождению Карабаха, является символом решимости, мужества и любви к Родине братского Азербайджана.
В шестую годовщину этой исторической Победы мы с глубоким уважением чтим память дорогих шехидов, отдавших жизни за родную землю, и с благодарностью вспоминаем героических ветеранов войны.
Да будет вечным нерушимое братство Турции и Азербайджана!
С 8 Ноября — Днем Победы!» — говорится в публикации.
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