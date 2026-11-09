На вечеринке в доме Джейми Фокса произошла поножовщина - ВИДЕО

В особняке американского актера, лауреата премии «Оскар» Джейми Фокса в городе Таузенд-Окс (штат Калифорния, США) произошел инцидент с применением холодного оружия.

Во время ежегодной вечеринки в честь Хэллоуина один из гостей получил ножевое ранение в шею - как сообщает TMZ, происшествие случилось вечером 7 ноября во время костюмированной вечеринки, которую ежегодно организуют Джейми Фокс и его 18-летняя дочь Анелиз.

По информации источников из правоохранительных органов, пострадавший получил поверхностное ранение. Прибывшие на место медики оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.

В связи с инцидентом полиция задержала мужчину по подозрению в нападении с применением опасного оружия.

Отмечается, что организаторы мероприятия заранее предупредили посетителей о запрете на пронос любых видов оружия, включая бутафорское и используемое в качестве элементов карнавальных костюмов.

Обстоятельства конфликта и его причины пока не установлены. Также неизвестно, находился ли сам Джейми Фокс в особняке во время происшествия - представители актера пока не прокомментировали случившееся.