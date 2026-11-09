 Сериал «Vivant» способствовал росту турпотока из Японии в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Сериал «Vivant» способствовал росту турпотока из Японии в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:00 - Сегодня
Сериал «Vivant» способствовал росту турпотока из Японии в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Популярный японский сериал «Vivant» способствует росту туристического интереса к Азербайджану - поклонники проекта приезжают в страну, чтобы увидеть места, где снимался второй сезон сериала, и познакомиться с достопримечательностями, показанными на экране.

Как сообщает японское издание The Japan Times, в частности, растет число так называемых «сет-джеттеров» - туристов, которые посещают места съемок известных фильмов и сериалов. По данным одной из туристических компаний, спрос на пакетные туры в Азербайджан остается высоким.

Среди поклонников сериала, посетивших страну в конце октября, была 47-летняя жительница Токио Маюми Киси. Во время визита во Дворец Ширваншахов в Баку она побывала у руин бани, которые в сериале изображены как часть Иерусалима.

«Вот оно! Именно отсюда вышел персонаж», - поделилась впечатлениями туристка, фотографируя место на смартфон.

По ее словам, поездку в Азербайджан она запланировала еще до того, как узнала о съемках сериала в стране. Однако по совету спутника решила посетить одну из съемочных площадок. Перед путешествием женщина пересмотрела сериал, чтобы лучше познакомиться с представленными в нем локациями.

 

Еще одним местом, привлекающим японских туристов, стал бакинский книжный магазин Bukinist. В сериале он представлен как штаб-квартира «Бэппан» - вымышленного секретного разведывательного подразделения Сил самообороны Японии, вокруг которого разворачивается сюжет.

По словам управляющего магазином, японские посетители стали приходить практически ежедневно. Они осматривают книжные полки, фотографируют и снимают видео. Он также отметил, что сериал способствует укреплению теплых отношений между двумя странами.

Интерес к Азербайджану отражается и на туристическом рынке Японии, где запустили специальные туры по местам съемок сериала в Азербайджане. На некоторые даты поездок в период с конца ноября 2026 года по октябрь 2027 года уже сформировались листы ожидания и рассматривается возможность открытия дополнительных мест для бронирования.

The Japan Times отмечает, что в Азербайджане также отмечают положительное влияние проекта на туристическую привлекательность страны.

Генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов заявляет, что японский сериал открывает новые возможности для укрепления связей между двумя странами, становясь своеобразным мостом между Азербайджаном и Японией. Он выразил надежду, что благодаря проекту все больше японских туристов захотят посетить Азербайджан, познакомиться с его историческими памятниками, архитектурой и национальной кухней.

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