Катар заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном

Катар фиксирует позитивные заявления со стороны США и Ирана о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта, несмотря на сообщения СМИ о возможном военном ударе.

Об этом заявил директор департамента СМИ и коммуникаций МИД эмирата Ибрагим Султан аль-Хашми.

«В последние дни в СМИ появлялись сообщения о неминуемом ударе. Однако мы видим, что посреднические усилия продолжаются и с обеих сторон звучат позитивные заявления о необходимости достижения дипломатического решения кризиса», — сказал дипломат на брифинге.

«Мы подтверждаем, что на переговорах есть прогресс, а посредники предпринимают постоянные и активные попытки сблизить точки зрения сторон», — добавил аль-Хашми.

Он также отметил, что состоявшаяся в понедельник встреча премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме «прошла в позитивном ключе и была сосредоточена на достижении прогресса в переговорах».

Катар выступает одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между США и Ираном. В начале ноября катарская делегация посетила Тегеран, где обсудила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи пути урегулирования конфликта.

Как сообщали в МИД эмирата, Вашингтон и Тегеран сохраняют приверженность диалогу и изучают предложения Катара.

6 ноября эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил дипломатические усилия с Трампом, а 10 ноября американский лидер провел в Вашингтоне встречу с премьер-министром и главой МИД эмирата. По итогам консультаций Трамп заявил о позитивной динамике, ведущей к завершению конфликта с Ираном.

Источник: ТАСС