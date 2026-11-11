Самолет в США пытались захватить: пассажир заявил о бомбе на борту
Неадекватный пассажир попытался во время полета ворваться в кабину самолета американской авиакомпании United Airlines.
Об этом сообщает газета Daily Mail.
Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Ньюарка в штате Нью-Джерси в Новый Орлеан в Луизиане.
34-летний латиноамериканец, почти не владеющий английским, заявил, что у него в рюкзаке бомба, а затем попытался проникнуть в пилотскую кабину. Пассажира удалось вытеснить в хвостовую часть самолета, где он провел оставшуюся часть полета под надзором одного из членов экипажа.
После посадки лайнера в аэропорту Нового Орлеана мужчина был арестован и помещен в тюрьму.
Ему предъявлено обвинение в распространении ложной информации о бомбе и запугивании.
По словам представителя авиакомпании, на борту самолета находились 49 пассажиров и шесть членов экипажа.
Источник: Gazeta.ru