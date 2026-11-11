 89-летний Дастин Хоффман впервые подробно высказался об обвинениях в сексуальных домогательствах | 1news.az | Новости
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Общество

89-летний Дастин Хоффман впервые подробно высказался об обвинениях в сексуальных домогательствах

Феликс Вишневецкий09:53 - Сегодня
89-летний Дастин Хоффман впервые подробно высказался об обвинениях в сексуальных домогательствах

Двукратный лауреат премии «Оскар» Дастин Хоффман впервые подробно прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него в 2017 году на фоне движения #MeToo.

Свою позицию 89-летний артист изложил в автобиографии Look at Me, опубликованной 10 ноября 2026 года, сообщает 1news.az со ссылкой на западные СМИ.

В книге Д.Хоффман признал, что в прошлом мог заставлять некоторых женщин чувствовать себя некомфортно из-за своих шуток и настойчивого флирта. При этом он категорически отверг обвинения в сексуальном принуждении и заявил, что никогда не совершал действий сексуального характера против воли другого человека.

«Я уверен, что в моей жизни, особенно около 40 лет назад, я заставлял некоторых женщин чувствовать себя некомфортно. Но дискомфорт - это субъективное эмоциональное состояние. То, что одному человеку кажется грубым и оскорбительным, другой может счесть забавным», - пишет актер в автобиографии.

Дастин Хоффман также рассказал, что ему потребовались годы, а возможно, даже десятилетия, чтобы осознать, что его привычка флиртовать с каждой встреченной женщиной и отпускать откровенные шутки могла восприниматься окружающими как неуместное поведение.

Актер отметил, что изначально положительно относился к движению #MeToo, поскольку считал необходимым привлечь внимание к многолетним случаям неподобающего поведения в Голливуде. Однако появление обвинений против него самого стало для него неожиданностью.

По словам Хоффмана, после публикаций он пережил состояние шока и некоторое время практически не выходил из дома вместе с супругой Лизой. Он также признался, что не понимал, как защищаться от обвинений, не выступая при этом против движения, которое сам поддерживал.

В своих мемуарах артист сравнил общественную реакцию на обвинения с эпохой маккартизма в Голливуде, заявив, что не чувствовал возможности доказать свою невиновность.

Напомним, в 2017 году несколько женщин публично обвинили Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Среди заявительниц была бывшая ассистентка съемочной группы, утверждавшая, что подверглась домогательствам со стороны актера, когда ей было 17 лет. Другие женщины заявляли о нежелательных прикосновениях и сексуальных предложениях. Тогда Д.Хоффман отверг обвинения, а его адвокат назвал некоторые из них клеветническими и ложными. Уголовные обвинения актеру предъявлены не были, судебных исков по этим эпизодам также не последовало.

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