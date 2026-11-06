Бывший муж Кэти Перри Рассел Брэнд признан виновным в изнасиловании и домогательствах - ВИДЕО

Британский комик и актер Рассел Брэнд признан виновным в изнасиловании и трех эпизодах сексуального насилия в отношении четырех женщин.

По решению суда, он останется под стражей до вынесения приговора, который ожидается 9 ноября - как сообщает Entertainment Tonight, вердикт был вынесен 5 ноября по итогам четырехнедельного судебного разбирательства в Королевском суде Саутуарка в Лондоне.

Суд присяжных признал Р.Брэнда виновным по одному эпизоду изнасилования и трем эпизодам сексуального насилия. При этом по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному эпизоду покушения на непристойное нападение он был оправдан.

Обвинения касались событий 2004-2009 годов. В частности, речь шла о сексуальном насилии в отношении сотрудниц MTV, радиостанции Choice FM и телеканала Channel 4, а также об изнасиловании женщины в доме Р.Брэнда в Лондоне в 2009 году.

После оглашения вердикта судья заявил, что актера ожидает значительный срок лишения свободы. Максимальное наказание за изнасилование в Великобритании предусматривает пожизненное заключение, при этом конкретный срок Брэнду пока не назначен.

Отметим, что Рассел Брэнд был женат на американской певице Кэти Перри с 2010 по 2012 год. В настоящее время он состоит в браке с британской писательницей Лорой Галлахер.

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