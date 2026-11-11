 «Новое открытие A24»: Западные СМИ восхищаются азербайджанским актёром Эльдаром Искандеровым – ФОТО  | 1news.az | Новости
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«Новое открытие A24»: Западные СМИ восхищаются азербайджанским актёром Эльдаром Искандеровым – ФОТО 

Феликс Вишневецкий11:20 - Сегодня
«Новое открытие A24»: Западные СМИ восхищаются азербайджанским актёром Эльдаром Искандеровым – ФОТО 

Американские издания Vogue и Vulture, а также британский журнал i-D опубликовали материалы об азербайджанском актёре Эльдаре Искандерове (внук народного артиста Азербайджана Шахмара Алекперова), который привлёк внимание американской киноиндустрии благодаря ролям в нескольких новых кинопроектах. 

25-летний артист стал одним из заметных молодых открытий сезона, а Vulture назвал его «новым открытием A24» - одной из наиболее известных независимых киностудий США.

Интерес международной прессы к Искандерову связан прежде всего с его участием в фильмах «Club Kid» (Тусовщик) режиссёра Джордана Фёрстмана и «The Debut» (Дебют) Джесси Айзенберга. Обе картины были представлены на Нью-Йоркском кинофестивале и получили тёплый приём зрителей. Кроме того, этой весной актёр снялся в фильме Peaked режиссёра Молли Гордон. Примечательно, что вскоре после окончания Колледжа искусства и дизайна Саванны (Savannah College of Art and Design, SCAD) в 2024 году Искандеров оказался задействован сразу в трёх проектах студии A24.

Особое внимание издания уделяют его роли в «Club Kid», где он сыграл Ники - эксцентричного молодого человека, который живёт в квартире главного героя Питера, проводит время за видеоиграми и не спешит становиться самостоятельным. Персонаж называет себя начинающим философом из Азербайджана. Vulture сравнивает Ники с Крамером из популярного американского сериала «Сайнфелд», только в более молодом и эксцентричном исполнении. По мнению автора публикации, саркастичная манера общения героя и его полная самоотдача происходящему делают его одним из самых запоминающихся персонажей фильма. Интересно, что изначально Ники не был задуман как азербайджанец. Его национальность и некоторые особенности образа появились в результате сотрудничества Э.Искендерова с режиссёром Джорданом Фёрстманом. 

Особое удовольствие актеру доставила работа с Колин Кэмп, сыгравшей эксцентричную соседку главного героя в фильме «Club Kid». Их персонажи образуют необычный комедийный дуэт, который настолько органично сложился на съёмочной площадке, что зрители уже заговорили о возможном отдельном проекте, посвящённом их героям. Сам Эльдар Искандеров не скрывает, что с удовольствием вернулся бы к этой истории.

Не менее важным этапом в карьере Эльдара Искендерова стала работа над фильмом «The Debut» Джесси Айзенберга. В картине он исполняет роль Петра - помощника режиссёра местного театра, которого играет Пол Джаматти. По сюжету женщина, роль которой исполнила Джулианна Мур, увлекается постановкой нового музыкального спектакля в своём театральном сообществе.

Для молодого актёра этот проект стал первым опытом работы на профессиональной съёмочной площадке. До этого он участвовал преимущественно в студенческих постановках и фильмах во время обучения в Колледжа искусства и дизайна Саванны. Его первая сцена предполагала взаимодействие с Полом Джаматти в присутствии всей съёмочной группы. Несмотря на волнение, Э.Искендеров вспоминает этот день как невероятно увлекательный, сравнивая свои ощущения с первым посещением Диснейленда в детстве.

Работа позволила ему познакомиться с известными представителями киноиндустрии. В разговоре с Vogue Э.Искендеров тепло отозвался о Джулианне Мур и Поле Джаматти, отметив, что они были для него не только профессиональными ориентирами, но и близкими по атмосфере коллегами. Отдельным впечатлением стало знакомство с Бернадетт Питерс, которая также появляется в фильме.

В целом же, история появления Эльдара Искендерова в американском кино началась с обучения в Колледже искусства и дизайна Саванны, который он окончил в 2024 году. Особенно примечательно, что его талант заметили ещё во время учёбы. Автор материала i-D Флора Медина, которая училась в том же учебном заведении, вспоминает, как три года назад увидела выступление Эльдара в небольшой университетской театральной аудитории. Среди других студентов он сразу выделился своей необычной и комедийной манерой игры. По словам журналистки, уже тогда было понятно, что у молодого актёра есть особенный потенциал.

После окончания университета Эльдар Искендеров прошёл актёрский смотр выпускников, получил менеджеров и около полугода участвовал в прослушиваниях. Затем он вернулся в Азербайджан, поскольку испытывал неопределённость, связанную с временной студенческой визой, и не был уверен, стоит ли продолжать карьеру в США.

Ситуация изменилась после того, как его менеджер предложил пройти прослушивание для The Debut. Актёр заинтересовался проектом, поскольку ранее посмотрел фильм Джесси Айзенберга «A Real Pain» (Настоящая боль). После предварительных договорённостей возник вопрос с оформлением визы, и Э.Искендеров вместе с соседом по квартире переехал в Нью-Йорк. Однако затем ему пришлось провести около трёх месяцев в ожидании окончательного подтверждения роли.

Впоследствии приглашение на «Club Kid» во многом стало результатом профессиональных рекомендаций. Продюсер «The Debut» Райан Хеллер обратил внимание кастинг-директора Кармен Кубы на молодого актёра, отметив его способность работать с комедийными акцентами. После повторного прослушивания Э.Искандеров получил роль в фильме Дж.Фёрстмана.

Третий проект «Peaked» Молли Гордон стал ещё одним важным этапом его начинающей карьеры. В интервью i-D актёр с юмором рассказал, что приглашение на личное прослушивание застало его врасплох: он буквально только что проснулся, и даже не успел выучить текст. Тем не менее встреча прошла успешно, а режиссёр, по его словам, оказалась очень открытой к импровизации.

Отдельная часть публикаций посвящена международному детству Э.Искендерова. Его отец был послом, поэтому семья много переезжала. Актёр учился в международных школах в Нидерландах и Бельгии, а летние каникулы проводил в Азербайджане. Он говорит на английском, русском и азербайджанском языках, а также немного владеет французским.

Путь в США начался для него именно из Бельгии. Изначально Э.Искендеров рассматривал возможность учиться в Нидерландах, однако не хотел ограничивать себя языковым барьером в театральной и кинематографической среде. Когда представители SCAD приехали в его школу, он заинтересовался предложенной программой. Несмотря на первоначальные сомнения и пандемию COVID-19, в итоге решил отправиться в американскую Саванне.

Переезд оказался непростым. Актёр вспоминает, что первую ночь в США провёл в гостинице возле аэропорта Атланты, переживая из-за неизвестности и думая, не совершил ли ошибку. Однако после приезда в Саванну, впечатлившись красотой города и его атмосферой, он решил дать себе шанс. По его словам, обучение на юге США стало важным опытом, который позволил адаптироваться к американской жизни до переезда в Нью-Йорк.

Сегодня Э.Искандеров живёт в нью-йоркском районе Бушвик. Vulture описывает его как человека, который в свободное время любит гулять в местном парке, наблюдать за птицами и даже пытается приучить голубей прилетать к нему за кормом. Среди его увлечений - видеоигры, театральные постановки и музыкальный театр. Сам актёр называет себя поклонником композитора Стивена Сондхайма, а среди любимых произведений выделяет «Sunday in the Park with George» и «Passion».

Несмотря на растущее внимание к своей персоне, Эльдар Искандеров не стремится к постоянной публичности. В беседе с Vogue он признался, что предпочитает спокойные вечера, встречи с друзьями и содержательные разговоры шумным вечеринкам, а в интервью i-D актёр также с юмором отметил, что после насыщенного периода съёмок и фестивалей ему хотелось бы немного передышки.

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