Актер-азербайджанец сыграет в голливудском блокбастере

Актер-азербайджанец Эльдар Искендеров присоединился к актёрскому составу нового полнометражного фильма Гранта Сингера «Реконструкция» , который в настоящее время находится на стадии подготовки к съемкам.

Как передает Deadline, Искендеров присоединится к ранее объявленному актёрскому составу, в который входят Бенисио дель Торо, Кэмерон Диас и Ана де Армас.

Роль Искендерова, как и сюжет, пока держатся в секрете. Съёмки фильма запланированы на конец этого года в Лос-Анджелесе.

Искендеров родом из Азербайджана, выросший в Нидерландах и Бельгии, недавно окончил Колледж искусств и дизайна Саванны. Работа в фильме «Реконструкция» стала для Искендерова третьим полнометражным фильмом в этом году. Он также снялся в главных ролях в пока ещё не вышедшем музыкальном комедийном проекте Джесси Айзенберга для A24 и Fruit Tree, а также в режиссёрском дебюте Джордана Фёрстмана «Клубный парень», спродюсированном Topic Studios. Его интересы представляют компании Elevate Entertainment и Bloch Law.