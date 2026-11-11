Мурат Йылдырым спас девушку от столкновения с автобусом - ВИДЕО

Турецкий актер Мурат Йылдырым предотвратил возможную трагедию, в последний момент отведя девушку с дороги перед приближающимся автобусом.

Инцидент произошел неподалеку от съемочной площадки сериала «Güller ve Günahlar», в котором М.Йылдырым исполняет главную роль.

Выйдя из автомобиля, актер заметил приближающийся сзади автобус и успел отвести девушку в сторону, избежав возможного столкновения - как это происходило, можно увидеть в видео, приведенном для просмотра ниже.