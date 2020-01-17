Богатейшая женщина Африки, родившаяся в Баку, планирует стать президентом – ФОТО

Самая богатая бизнес-леди Африки Изабель Душ Сантуш допустила свое участие в следующих президентских выборах в родной стране.

Как сообщает агентство РБК, о своих политических амбициях она сообщила в интервью португальскому телеканалу RTP.



«Все возможно», - неоднозначно ответила она на вопрос журналиста, интересует ли ее участие в президентских выборах в Анголе в 2022 году.

Изабель Душ Сантуш – дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуша. Как отмечает издание, бывший ангольский лидер получил образование в Баку, где и познакомился с будущей матерью Изабель, уроженкой Пензы Татьяной Кукановой.

Изабель родилась в Баку в 1973 году. На тот момент ее отец был ангольским революционером и активистом Народного движения за освобождение Анголы – Партии труда. Он находился на посту президента Анголы 38 лет – с 1979 года по сентябрь 2017-го.

Изабель Душ Сантуш училась в государственной школе в Луанде. После развода родителей в 1979 году проживала с матерью в Лондоне, где училась в престижном Кингс-колледже на инженера-электротехника, по окончании вернулась в Луанду. Владеет португальским, русским, английским и французским языками.

С 2002 года замужем за конголезским коллекционером произведений искусства Синдика Доколо, сыном крупного конголезского предпринимателя. Пара имеет троих детей.

Состояние Душ Сантуш – первой в Африке женщины-миллиардера – оценивается по разным данным от 2 до 3 млрд долларов.

До недавнего времени Изабель возглавляла госнефтекомпанию Анголы Sonangol. Она также является совладельцем крупнейшего ангольского сотового оператора Unitel и банка Banco BIC, владеет частью акций в сети кабельного телевидения Португалии ZON Multimedia и в одном из крупнейших банков страны - Banco BPI.

На родине в отношении Изабель Душ Сантуш в прошлом году начато расследование по подозрению в сомнительных финансовых операциях, которые обошлись национальной казне в 1 млрд долларов. Сама же Изабель считает обвинения политически мотивированными.

1news.az