«Религиозная и добрая»: Чем художница Александра Грант покорила Киану Ривза? – ФОТО

46-летняя художница Александра Грант, являющаяся возлюбленной 55-летнего голливудского актера Киану Ривза, остается одной из самых обсуждаемых персон в социальных сетях и международных СМИ.

На днях 55-летний голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе со своей возлюбленной Александрой Грант - западные СМИ сообщают, что не исключено, что ранее пара тайно вступила в законный брак, но сам К.Ривз, несмотря на невероятный резонанс вокруг происходящего, каких-либо комментариев на тему личной жизни пока не дает.

Напомним, что в 90-х гг. ХХ века К.Ривз встретил киноактрису Дженнифер Сайм, в которую влюбился без памяти – пара ждала дочь, но ребенок появился на свет раньше срока и родился мертвым, после чего молодые люди стали отдаляться друг от друга, а затем и вовсе разошлись. В 2001 году Дж.Сайм погибла в результате автокатастрофы – именно ее актер всегда называл любовью всей своей жизни, после смерти которой ни с кем не встречался. А.Грант его первая девушка спустя долгие годы, которые он был одинок и сосредоточен исключительно на работе.

И если ранее на повестке у международных СМИ К.Ривз появлялся исключительно в контексте новых проектов и сыгранных ими ролей, то теперь на первых полосах личная жизнь звезды «Матрицы», о которой он особенно никогда не распространялся.

Однако, друзья Ривза решили прояснить ситуацию и подробно рассказали о том, как сложились романтические отношения между звездами. Оказывается, что пара знакома уже несколько лет. Поначалу Киану и Александра дружили и поддерживали друг друга, но в какой-то момент отношения переросли в любовные.

«Она религиозная, отзывчивая и добрая. Именно эти качества и помогли ей завоевать доверие и любовь Киану», – цитирует Life & Style Weekly источник, близкий к К.Ривзу.

Издание отмечает, что художнице удалось сделать почти невозможное – А.Грант смогла убедить К.Ривза в том, что ему нужно выговориться о своем прошлом, а именно о потере родившегося мертвым ребенка и смерти любови всей его жизни, и ей он смог открыться и отпустить прошлое.

«Долгое время он был разбит, но Александра поддерживала его, верила в лучшее, и это сделало его другим», - отмечает инсайдер, подчеркивая, что художнице удалось растопить сердце актера.

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В.Ф, Г.Р.