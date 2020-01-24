В Китае закрыли десять городов

Девять городов китайской провинции Хубэй вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, опубликовали сообщения о временной приостановке транспортного сообщения.

Таким образом число городов, где в той или иной степени остановлен транспорт, достигло десяти, включая Ухань (11 миллионов человек), Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1,08 миллиона), Хуанган (7,5 миллионов), Сяньтао (1,6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2,7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2,5 миллиона), сообщает РИА Новости. Эта меры затронули жизни более 29,2 миллиона жителей провинции.

В Ухани — наиболее строгий карантин. С 10.00 четверга перестали ходить автобусы, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены. Власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.

В городе Эчжоу утром 23 января приостановили железнодорожное движение. Власти Сяньтао к 17.00 четверга остановили движение всех автобусов и водного транспорта, закрыты несколько десятков выездов на скоростное шоссе. С этого же времени в городе Чжицзян перестали ходить междугородние автобусы, в городе работают только супермаркеты, больницы, рынки, автозаправки, аптеки, все прочие виды коммерческой деятельности приостановлены.

Город Цяньцзян с 22.00 четверга приостановил работу всех маршрутов пассажирских перевозок дальнего следования, не ходят автобусы в населенные пункты сельской местности, приостановлен общественный транспорт, движение туристических автобусов и паромов, закрыты причалы.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830. При этом 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

РИА Новости