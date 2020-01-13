Ведущий Джереми Кларксон о пожарах в Австралии: Бог не хотел, чтобы здесь жили люди – ФОТО

Скандально дерзкое мнение о причинах масштабных пожаров в Австралии высказал бывший ведущий всемирно известной автопередачи Top Gear Джереми Кларксон.

В своей авторской колонке в газете The Sun он написал, что считает Австралию местом, куда Бог поместил все свои наиболее неудачные создания и никогда не хотел, чтобы там поселились люди.

«Я подозреваю, что Бог не хотел, чтобы люди жили в Австралии. Он сделал ее столь далеким континентом, где смог поселить результаты всех своих неудачных экспериментов. Это было его каморкой под лестницей для вещей, о которых он хотел забыть», - пишет известный британский ведущий.

Далее он перечислил те самые, по его мнению, итоги провальных опытов Бога, пишет издание Media Leaks со ссылкой на The Sun. В список попали гребнистый крокодил, красноспинный паук, опасные для человека змеи. Не забыл и якобы «нелепых» животных — кенгуру, коал, утконосов.

Также Джереми Кларксон написал, что Бог намеренно окружил Австралию рифами, чтобы люди туда не приближались, но капитан Кук все же открыл эту землю — и мир узнал о населяющих ее «глупых и опасных» созданиях.

«Богу стыдно. Так что он решил поджечь Австралию, - говорится в колонке британского ведущего. - Пожары можно считать библейскими — слишком уж они масштабные».

Автор убежден, что нынешний масштабный пожар – не последний в истории Австралии. Поэтому, по его мнению, люди должны принять тот факт, что Австралия не предназначена для человека.

«Так что, если вы читаете это там, пожалуйста, отправляйтесь домой [в Великобританию]. Вам понравится. Здесь никогда не кончается дождь. И мы лучше в спорте».

Экс-ведущий Top Gear не впервые удивляет людей противоречивыми высказываниями. Но пользователи Твиттера не оценили «юмора», приняв слова Кларксона как издевку над происходящей в Австралии природной катастрофой, повлекшей гибель как людей, так и животных.

В социальных сетях можно увидеть множество возмущенных комментариев на колонку Джереми Кларксона. Люди назвали автора колонки грубым, высокомерным и невежественным и потребовали извинений.

Но извиняться Джереми Кларксон, кажется, не собирается.

Пожары, которые начались в Австралии еще в октябре прошлого года, к новогодним праздникам, которые приходятся в стране на середину лета, достигли небывалых масштабов. Наиболее сильно страдает юго-восток континента.

В штатах Новый Южный Уэльс и Виктория зарегистрировано более 170 очагов огня. С октября по всей стране погибли уже 24 человека, выгорело почти 7 млн гектаров леса, что почти вдвое превышает площадь Бельгии.

В столице Канберре загрязнение воздуха достигло опасного уровня. Из регионов, наиболее приближенных к горящим лесам, эвакуированы более 100 тысяч человек. По данным чилийской метеорологической службы, дым достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили.

Мобилизованы около 3 тысяч резервных военных на помощь в борьбе с огнем. Это самый крупный призыв за всю историю страны.

Люди винят правительство в слишком медленной реакции на распространение пожаров, в неэффективности действий по борьбе со стихией. Премьер-министр Скотт Моррисон и вовсе потерял позиции в рейтинге доверия, так как в разгар пожаров отправился в рождественский отпуск на Гавайи вместе с семьей.

Лесные пожары в Австралии – не редкое явление. Причиной тому жаркий и засушливый климат. В это лето выпало мало осадков, а температура воздуха нередко поднималась до 40 градусов.

Однако среди версий причин столь масштабных возгораний в этом году также называют объявление больших лесных площадей заповедниками, вследствие чего там не убирали старые и сухие деревья. Также в этом году было урезано финансирование на проведение т.н. управляемых пожаров, которые устраиваются для нераспространения огня за пределы выгоревших участков. Не исключается и версия намеренных поджогов.

Ожидается, что пик активности пожаров придется на январь и февраль.

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Елена Остапенко, Э.Т.