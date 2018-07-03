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ВОЗ и Минздрав АР предупредили граждан в связи с новым вирусом

Сегодня в 10:36 ~ 2 минуты на чтение 1185
ВОЗ и Минздрав АР предупредили граждан в связи с новым вирусом

ВОЗ и Министерство здравоохранения Азербайджана обратились к выезжающим за границу гражданам в связи с новым вирусом.

«31 декабря 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй был зафиксирован вирус с неизвестной этиологией.

9 января правительство Китая сообщило, что эта вирусная инфекция произошла из нового коронавируса, который до сих пор не был обнаружен.

Коронавирусы – это большая группа вирусов, вызывающих различные заболевания, вплоть до ближневосточного респираторного синдрома и синдрома тяжелой острой респираторной болезни (ОРВИ)».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Минздрава.

Клинические симптомы и признаки заболевания, возникшего на данной территории, - температура, у некоторых пациентов - инфильтрация и дыхательная недостаточность обоих легких.

Согласно первичным исследованиям, болезнь не передается от человека человеку.

Несмотря на то, что причиной пневмонии является новый коронавирус, потенциал заражения и форма все еще неизвестны. Поэтому при посещении регионов (в настоящее время - города Ухань), где наблюдается заболевание, целесообразно снизить риск ОРВИ, соблюдая следующие правила:

  • Не находиться в тесном контакте с людьми, страдающими острыми респираторными заболеваниями.
  • Регулярно мыть руки, особенно после прямого контакта с больными людьми и их окружением.
  • Избегать тесного контакта на скотобойнях или фермах с животными, а также с дикими животными.
  • Пассажиры, перенесшие симптомы острой респираторной инфекции, должны закрывать рот одноразовой повязкой во время кашля и чихания, мыть руки.

Путешественникам не рекомендуется принимать каких-либо специальных мер, отмечается в сообщении.

1news.az

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