ВОЗ и Минздрав АР предупредили граждан в связи с новым вирусом

ВОЗ и Министерство здравоохранения Азербайджана обратились к выезжающим за границу гражданам в связи с новым вирусом.

«31 декабря 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй был зафиксирован вирус с неизвестной этиологией.

9 января правительство Китая сообщило, что эта вирусная инфекция произошла из нового коронавируса, который до сих пор не был обнаружен.

Коронавирусы – это большая группа вирусов, вызывающих различные заболевания, вплоть до ближневосточного респираторного синдрома и синдрома тяжелой острой респираторной болезни (ОРВИ)».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Минздрава.

Клинические симптомы и признаки заболевания, возникшего на данной территории, - температура, у некоторых пациентов - инфильтрация и дыхательная недостаточность обоих легких.

Согласно первичным исследованиям, болезнь не передается от человека человеку.

Несмотря на то, что причиной пневмонии является новый коронавирус, потенциал заражения и форма все еще неизвестны. Поэтому при посещении регионов (в настоящее время - города Ухань), где наблюдается заболевание, целесообразно снизить риск ОРВИ, соблюдая следующие правила:

Не находиться в тесном контакте с людьми, страдающими острыми респираторными заболеваниями.

Регулярно мыть руки, особенно после прямого контакта с больными людьми и их окружением.

Избегать тесного контакта на скотобойнях или фермах с животными, а также с дикими животными.

Пассажиры, перенесшие симптомы острой респираторной инфекции, должны закрывать рот одноразовой повязкой во время кашля и чихания, мыть руки.

Путешественникам не рекомендуется принимать каких-либо специальных мер, отмечается в сообщении.

1news.az