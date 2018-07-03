ВОЗ и Минздрав АР предупредили граждан в связи с новым вирусом

ВОЗ и Министерство здравоохранения Азербайджана обратились к выезжающим за границу гражданам в связи с новым вирусом.
«31 декабря 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй был зафиксирован вирус с неизвестной этиологией.
9 января правительство Китая сообщило, что эта вирусная инфекция произошла из нового коронавируса, который до сих пор не был обнаружен.
Коронавирусы – это большая группа вирусов, вызывающих различные заболевания, вплоть до ближневосточного респираторного синдрома и синдрома тяжелой острой респираторной болезни (ОРВИ)».
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Минздрава.
Клинические симптомы и признаки заболевания, возникшего на данной территории, - температура, у некоторых пациентов - инфильтрация и дыхательная недостаточность обоих легких.
Согласно первичным исследованиям, болезнь не передается от человека человеку.
Несмотря на то, что причиной пневмонии является новый коронавирус, потенциал заражения и форма все еще неизвестны. Поэтому при посещении регионов (в настоящее время - города Ухань), где наблюдается заболевание, целесообразно снизить риск ОРВИ, соблюдая следующие правила:
- Не находиться в тесном контакте с людьми, страдающими острыми респираторными заболеваниями.
- Регулярно мыть руки, особенно после прямого контакта с больными людьми и их окружением.
- Избегать тесного контакта на скотобойнях или фермах с животными, а также с дикими животными.
- Пассажиры, перенесшие симптомы острой респираторной инфекции, должны закрывать рот одноразовой повязкой во время кашля и чихания, мыть руки.
Путешественникам не рекомендуется принимать каких-либо специальных мер, отмечается в сообщении.
1news.az