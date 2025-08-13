 Əksər yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Əksər yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

10:24 - Bu gün
Əksər yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

Azərbaycanda avqustun 13-ü saat 10:00-a olan məlumata əsasən əksər yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub, leysan xarakterli yağış yağıb, şimşək çaxıb.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Düşən yağıntının miqdarı Şəkidə (Kişçay) 17, Zaqatala və Qaxda (Sarıbaş) 16 , Şahdağda 9, Balakəndə 8, Qrızda 7, Xınalıq, Gədəbəy, Lerik, Qəbələ, Quba, Tərtər, Mingəçevir, Beyləqan, Biləsuvar, İmişli, Ağdam, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Xocalı, Xankəndi, Füzuli, Sabirabad, Cəfərxan, Neftçala, Şamaxı, Qobustan, Xaltan, Qusar, Oğuz, Daşkəsən, Tovuz, Ordubad, Şərur, Culfa, Naxçıvan, Yardımlı, Ağstafa, eyni zamanda Bakıda və Abşeron yarımadasında 3 mm-dək qeydə alınıb.

Avqustun 12-də Culfada şimal-qərb küləyi əsib. Küləyin maksimal sürəti arabir 21 m/s-dək güclənib.

Paylaş:
67

Aktual

Siyasət

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Siyasət

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Cəmiyyət

Bakı metrosu yeni mövsümə necə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Müsahibə

Emin Milli: Əslində Ermənistan və Azərbaycanın ortaq maraqları var və ola bilər – MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Rezidenturaya ixtisas seçimi başlanıb

Qusar rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb - YENİLƏNİB

Qubada yanğın təhlükəli yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO

Bakı metrosu yeni mövsümə necə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Redaktorun seçimi

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

İlmələrdə gizlənən tarix - Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindən - REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır

Cəlilabadda çaqqal kənd sakinlərinə hücum edib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Rezidenturaya ixtisas seçimi başlanıb

Bu gün, 14:55

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Bu gün, 14:41

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Bu gün, 14:36

Qusar rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

Qubada yanğın təhlükəli yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO

Bu gün, 13:11

Bakı metrosu yeni mövsümə necə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Bu gün, 12:56

Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 12:51

30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsinə hazırlıqlar tam sürətlə davam edir - FOTO

Bu gün, 12:37

Maştağada evdən 6 min manat oğurlanıb

Bu gün, 12:18

Naxçıvan, Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə avqust ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 11:40

Saatlıda 52 yaşlı qadını cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 11:25

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 10:57

Bakı üzrə tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi keçirilib

Bu gün, 10:50

İyul ayı ərzində 8 milyona yaxın tibbi xidmət göstərilib

Bu gün, 10:36

Əksər yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:24

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib

Bu gün, 10:16

Azərbaycanda avtobus idarə edəcək qadın sürücülər hazırlanır

Bu gün, 09:57

BDYPİ yağmurlu hava şəraiti ilə bağlı müraciət edib

Bu gün, 09:54

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:39

Əmtəə bazarlarında qızıl cüzi bahalaşıb

Bu gün, 09:24
Bütün xəbərlər